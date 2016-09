Los 'piperos' aprovechan corte de agua

TIJUANA, Baja California(GH)

Para la empresa Lugo, el primer día de corte de agua representó un aumento de 50% en la demanda de abastecimiento por pipa.



“Ahorita he recorrido todo Tijuana, he recorrido hasta Otay Universidad, lo que es Mirador, Playas de Tijuana, que es lo más principal. Me están llamando de la Gabilondo, de diferentes partes”, advirtió Pablo Lugo.



El costo es variado según la distancia donde se encuentre el cliente, enfatizó, a Playas el viaje sale en 400 pesos y se agrega unos 100 pesos más si es más alejado que eso, dijo.



“La gente está batallando porque nosotros no salimos por tambo, salimos por lo que es la pipa entera, porque por así decirlo, aquí en Playas me piden un tambo y qué hago con la pipa entera”, abundó.



Los que hasta ahora solicitan más el servicio son los hogares además de hoteles y restaurantes, concluyó.



La otra cara



Para Zulema Garza, empleada de una lavandería en la calle avenida del Agua y calle Laja en Playas de Tijuana, el corte representó un día de cero atención para los 20 clientes habituales que llegan al lugar.



El negocio cuenta con una pila de agua, pero esta no es suficiente para el abasto del servicio, advirtió.



En Lavamática Paty, ubicada en Paseo Pedregal, el primer día sin suministro transcurrió normal gracias a la cisterna y bomba de agua con la que pudieron sacar el día.



Patricia Palencia Tapia, encargada del comercio, agregó que el agua solo les alcanzará para dos días, si el corte se prolonga tendrán que pedir pipa y si no pueden dar servicio la afectación podría ser entre 12 y 15 mil pesos en el ingreso.



La prevención



Ciudadanos se previnieron almacenando agua para dos días, luego del anuncio de la Cespt de que se cortaría el suministro en 332 colonias de Tijuana.



Durante un recorrido de FRONTERA, residentes de las colonias Xicoténcatl y Playas de Tijuana aseguraron estar preparados solo para los días anunciados y no para un contratiempo mayor en el suministro.



“Hasta ahorita estamos bien porque agarramos un tambito, pero nos faltan todavía los días que vengan para ver cómo le hacemos”, explicó Feliz Andrade Rivera.



Residente de la calle Bandera Nacional en la colonia Xicoténcatl Leyva Alemán, subrayó que solo reservaron un tambo y varias tinas porque no tienen pila ni más recipientes para almacenaje.



RECICLAR, UNA FORMA DE VIDA



Con dos tambos de agua, María Justina Escandón asegura que resistirá muy bien los días de corte de agua gracias a que tiene el hábito de reciclar el líquido y juntar el agua de lluvia para reusarla.



“Desde la otra vez que dijeron que se iba, hace dos semanas luego llené mi tambo y ahí lo tengo bien tapadito allí”, dijo.



Para aguantar los días venideros, dejará de lavar la ropa y regar las plantas, y si se retrasa el restablecimiento del servicio el bañarse tendrá que ser al estilo “vaquero”, agregó.



Nacida en San Luis Potosí, habitante de Tijuana desde hace 50 años y residente de la colonia Xicoténcatl Leyva Alemán, indicó que gracias al buen uso que hace del líquido en promedio el recibo del agua le llega de 80 a 100 pesos.



Lo más caro han sido 120 pesos cuando riega las plantas del jardín porque a ellas les pone agua potable.



En cambio para el baño y el patio usa el agua que sale de la lavadora, aunque ello represente el trabajo doble de reservarla en tinas y vaciarla a mano en la taza del baño.



No solo se trata de ahorrar, aseguró, es una costumbre arraigada porque en su natal San Luis Potosí había que ir por agua al río y cargarla en latas de metal de las llamadas alcoholeras.