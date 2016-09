Pierde maquila 8 MDD a causa de la rotación

TIJUANA, Baja California(GH)

Por rotación de personal, en julio la industria maquiladora de Tijuana gastó poco más de 8 millones de dólares, informó el director del Despacho Ruiz Morales, Juan Morales.



"El costo real de la rotación no es únicamente cambiar una persona por otra persona, hay varias categorías, por ejemplo, la persona antes de salir de la empresa típicamente baja su productividad, es alguien que ya no le interesa la empresa", manifestó



Los cálculos, refirió, se obtuvieron en base a información otorgada por maquiladoras establecidas en Tijuana, quienes registran una rotación de personal de 5.8% mensual, que representa más de 13 mil empleados.



"En el 2015 teníamos un promedio mensual de 4.9%, estamos hablando de menos de 10 mil empleados", agregó.



Los costos



El costo de salida de un empleado y la contratación de uno nuevo, indicó, oscila entre los 600 y mil dólares.



"Están los costos de separación, todos los trámites administrativos para la gente que se está yendo, tenemos que hacer la entrevista de salida, tratar de ver por qué se está yendo la gente", explicó.



Además, dijo Ruiz Morales, al contratar a nuevo personal se tiene que impartir cursos de inducción, capacitación y entrenamiento; así como comprar uniformes y gafetes.



"Aparte tenemos que agregarle lo que son los costos de contratar el nuevo empleado, o sea, cómo anunciamos la vacante, no es únicamente poner una manta o carritos de sonido", apuntó.



Falta retención



95% de quienes renuncian tienen menos de un año en el trabajo, declaró el presidente de la Asociación de Recursos Humanos de la Industria en Tijuana (Arhitac), Jorge Godínez Cárdenas.



"A lo mejor vienen del Sur con la intención de cruzar hacia Estados Unidos, lo intentan una o dos veces, no lo logran, se quedan en la ciudad y se ponen a trabajar, algunos en el comercio informal o brincan a las empresas", detalló.



Sostuvo que la industria tiene que trabajar en programas de retención de personal, los cuales empiezan por sensibilizar a los jefes para ser más flexibles con sus subordinados.



"Cuando un empleado renuncia a la empresa, no está renunciando a la empresa específicamente está renunciando a su jefe inmediato, a su jefe que no tuvo la química con él", añadió.



Otra de las razones, comentó, es que encuentran mejores oportunidades de trabajo o bien se cambian de empresa para recibir el bono que se paga a los tres meses de antigüedad en algunas maquiladoras.



"La empresa está gastando, igual ese dinero distribuido en todas las empresas se pudiera invertir en otras cosas, o poder invertir para el mismo empleado, por ejemplo, en desarrollar comedores, transporte para el personal", señaló.



La información se dio a conocer durante el “Panel de Rotación, Atracción y Retención del Empleo Industrial de Tijuana”, organizado por Desarrollo Económico e Industrial de Tijuana (Deitac), que preside Cristina Hermosillo Ramos.