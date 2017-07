Los jóvenes también se preocupan por la inseguridad de Tijuana

TIJUANA, Baja California(GH)

A los jóvenes también les preocupa la inseguridad que se vive en Tijuana, pues han visto cómo la violencia ha estado presente en sus círculos familiares y sociales.



“Sí se ha notado el cambio de un tiempo para acá, sobre todo porque tenemos acceso a más información de redes sociales, en donde a veces, sin querer nos enteramos de la violencia que vivimos. Antes eran acontecimientos entre narcotraficantes o bandas delictivas, pero hoy soy personas inocentes las que están involucradas y pierden la vida”, compartió Ángel Reyes.



Por su parte, Beatriz Oceguera dijo que también es lamentable que los transeúntes no se acerquen a auxiliar a las víctimas que han sido asaltadas.



“Ayer me tocó ver cómo en la avenida Revolución a un muchacho lo asaltaron o trataron de asaltarlo y nadie estaba haciendo nada. Sólo se quedaron viendo o grabando con el celular. Pero nadie le estaba hablando a la policía. Nosotros tratamos de hacerlo, pero ya se habían ido las personas que estaban agrediendo al muchacho, y sólo vimos cómo se fueron yendo como si nada”.



De esta manera, los jóvenes opinaron que las marchas a favor de la paz y las denuncian a través de las redes sociales son una buena iniciativa, pero éstos actos no son suficientes.



“Yo opino que debería haber más unión entre nosotros, especialmente entre los jóvenes que somos quienes recibimos más información. Empecemos por ejemplo, a insistir con el gobierno, pero también hay por poner de nuestra parte, denunciando y apoyando a las propias víctmas”, propuso Ángel Reyes.





Así lo compartieron durante un recorrido realizado por los pasillos del Festival Hecho en Tijuana, el cual fue visitado por turistas regionales y extranjeros, principalmente, quienes disfrutaron de una amplia gama musical, gastronómica y artesanal.



El propósito fundamental del festival fue resaltar las bondades de Tijuana, impulsar a los emprendedores locales y fomentar el consumo local.