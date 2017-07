Recomiendan a contribuyentes actualizarse en requerimientos fiscales

TIJUANA, Baja California(GH)

Ante los cambios fiscales en temas como la facturación electrónica, las nóminas digitales y las modificaciones orientadas a la prevención del lavado de dinero, especialistas recomendaron a las empresas y contribuyentes mantener una comunicación estrecha con sus contadores a fin de no caer en un error severo e ir conociendo las actualizaciones de estas plataformas.







Durante la sesión del Colegio de Contadores de Baja California (CCPBC), que preside la C.P.C., Araceli Alicia Guzmán Ibarra, el ejecutivo comercial de CONTPAQ-I Noroeste-Tijuana, L.I. Héctor Diañez Martínez mencionó que es importante ir realizando pruebas para conocer los nuevos requerimientos, ya que se tiene como plazo al primero de diciembre para implementarlos.







“Yo creo que todo esto es como todos los cambios, normalmente cuando hacemos un cambio o cuando hay alguna situación similar, al inicio siempre habrá dificultades, si se tarda, si se espera, si no lo hace en el momento específico, obviamente conforme vaya pasando el tiempo nos va quedando menos espacio y muy probablemente vamos a tener complicaciones”, expresó.







Consideró que a través de los cambios fiscales que promueven esta transformación digital, lo que busca la autoridad fiscal es que las empresas sepan cuándo venden, qué venden, cómo lo venden y todo ese tipo de operaciones, que en un inicio parece complicado, pero a la larga ayudará a las empresas a realizar sus movimientos de una manera más sencilla.







Dado lo anterior, recomendó a las empresas a invertir en capacitación para asimilar más rápidamente los cambios y de una manera más completa, con la intención de llegar al primero de diciembre con las herramientas necesarias para afrontar los retos de la nueva plataforma.







Por su parte, Araceli Alicia Guzmán resaltó que estas modificaciones son obstáculos que ha colocado la autoridad fiscal para que los contribuyentes cometan errores y por cada error fincarles una multa.







En el caso de los errores en las nóminas o CFDI por parte de los pagadores de impuestos, aseveró que generalmente se debe al desconocimiento de los contribuyentes que no conocen a cabalidad todos los datos que requiere el SAT en cuanto al cumplimiento de la emisión de esos documentos.







“Es una falacia y es muy desafortunado lo que dijo el gobierno federal sobre las modificaciones en la facturación electrónica, nómina digital y la prevención del lavado de dinero, en el sentido de que ya no se iba a necesitar un contador porque estamos viendo que cada vez más se requiere de mayor información para cumplir con los requisitos que pide la autoridad fiscal”, concluyó.