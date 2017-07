Sin control operan los 'mini casinos'

TIJUANA, Baja California(GH)

A plena luz del día y ante la presencia de las autoridades de los tres órdenes de Gobierno, son utilizadas las máquinas tragamonedas conocidas como “mini casinos”, a pesar de estar prohibidas por la ley federal.



La presencia de estas máquinas es cada vez más notoria en Tijuana, se puede observar en tiendas de abarrotes, papelerías, cafés Internet y hasta bares, principalmente en la periferia de la ciudad y en la delegación Zona Centro, en particular en algunos negocios cercanos a la garita de San Ysidro.



En un recorrido realizado por FRONTERA se pudo detectar que algunas de estas operan cerca de escuelas primarias y secundarias siendo un peligro latente ya que la mayoría de los clientes son personas adictas a alguna droga o indigentes.



Son fáciles de jugar debido a que con cinco pesos puedes llegar a ganar hasta 100 o mas, resultando atractivo para jóvenes.



“Es un tema que nos preocupa porque es un foco de infecciones, de atracción de todo lo que es la delincuencia; hemos visto niños de 12 años que están cambiando monedas porque se ganaron 500 pesos jugando esas maquinitas”, declaró el presidente del Comité Ciudadano de Seguridad Pública de Tijuana, Genaro de la Torre Quintanar.



Consideró que hace falta trabajo por parte de la Procuraduría General de la República (PGR) y de la Dirección de Inspección y Verificación Municipal.



Dijo estar preocupado por la situación ya que esta proliferando en la urbe principalmente en la periferia de la ciudad, por lo que deben tomarse acciones para solucionarlo antes que salga de control como el tema de los autos chocolates.



Indicó que la razón por la que no se han hecho decomisos en el tema, se debe a que “desgraciadamente” existen temas de corrupción por lo que alguien debe de estar beneficiándose con la situación.



Hizo un llamado a los padres de familia de estar mas al pendiente de donde están sus hijos prohibiéndoles acudir a estos sitios para ayudar de alguna forma con la autoridad.



Solamente un decomiso: PGR



Durante el presente año solamente la PGR ha realizado un decomiso de estos aparatos, logrando confiscar 50 maquinas el pasado 8 de marzo del presente año.



Esto de acuerdo con un operativo que realizaron en diversas calles del Centro.



El delegado de la PGR en Baja California, Pedro Torres dijo que existe coordinación con el gobierno municipal, estos haciendo la parte que les corresponde de acuerdo a sus facultades.



Los ciudadanos que quieran interponer una denuncia al respecto solamente tienen que acudir a las oficinas para hacerlo para que estos le den seguimiento, o inclusive pueden hacerlo a través del número de denuncia anónima 089.



Al ser cuestionado si al verlas no podrían actuar de forma inmediata, respondió: “si están fuera en un lugar donde sea palpable y visible como en la vía publica por ejemplo, cualquier autoridad puede hacer el aseguramiento respectivo”.



La Dirección de Inspección y Verificación, señala que es un tema que le compete a la federación ya que no es un tema que regulariza el municipio.



Ya que ellos se encargan de que los negocios establecidos o ambulante cuenten con permisos necesarios como el uso de suelo, fumigación, permiso de bomberos y de operación.

Problema siquiátrico



El director del Programa de Adicciones del Instituto de Psiquiatría de Baja California, Leobardo Acosta Monarrez explicó que la ludopatía es un trastorno en la que los individuos se ven empujados generalmente por un impulso incontrolable de jugar habiendo una perdida de control sobre el juego.



“Este tipo de pacientes pasan mucho tiempo pensando en jugar, en la forma de conseguir dinero para seguir jugando, generalmente tienen una necesidad incontrolable de seguir apostando cantidades cada vez mayores y esto los va llevar a tener problemas con la familia, escuela y trabajo”, manifestó.



Los individuos se comportan similarmente como una persona que tiene una adicción a las drogas o al alcohol.



Actualmente en el Estado son atendidas 11 personas por ludopatía sin embargo aclaró que muchas de las personas que acuden a atenderse llegan con un problema de ansiedad o depresión, ya en tratamiento mencionan la adicción al juego.



Dicha enfermedad se presenta regularmente en los varones durante la adolescencia y en las mujeres entre los 20 y 40 años de edad, muchas veces al no tener dinero empiezan a cometer delitos para poder seguir jugando.



Familiares pueden detectarlo ya que empiezan a desaparecer objetos en el hogar, toman dinero, presentan ansiedad, están extremadamente irritables o retraídos.



Existen centro de atención para dichos pacientes que utilizan técnicas psicológicas y de llevar un programa por 12 meses existen grandes posibilidades de éxito siendo el ideal 2 años de tratamiento sin embargo después de mencionado tiempo deben de haber constantes supervisiones.