Presentarán nuevo programa "La Cruzada Por Nuestra Seguridad"

TIJUANA, Baja California(GH)

El Gobernador de Baja California, Francisco Vega de Lamadrid presentará un nuevo programa para atacar la inseguridad llamado "La Cruzada Por Nuestra Seguridad".



Aunque no reveló muchos detalles del proyecto, dijo que en esto ha venido trabajando desde hace seis meses.



"Yo vengo trabajando en lo personal en el tema de seguridad y no podemos nosotros continuar de una manera semejante a como este momento lo estamos haciendo tenemos todos que reforzar nuestro trabajo y participación", expresó.



En esta se verán involucrados los secretarios responsables del tema, organismos civiles y la población.



Aseguró que esto no forma parte de los señalamientos hechos de por los empresarios por resultados de seguridad en tiempos determinados.



"Yo no espero a que alguien diga proponga o imponga tiempos, yo veo los problemas que nos aquejan", expresó.