Acuerdan retirar plantón de Palacio

TIJUANA, Baja California(GH)

Después de 50 días de plantón en las instalaciones del Palacio Municipal, manifestantes lograron llegar a un acuerdo con el Municipio, por lo que desde ayer iniciaron con su retiro del lugar.



Alrededor de las 9:00 horas el presidente municipal, Juan Manuel Gastélum Buenrostro, firmó un documento con los inconformes para darle seguimiento a las peticiones del predial, impuesto al alumbrado, seguridad, tránsito y policía municipal.



Durante el hecho, una mujer quien se oponía a la firma, se alteró y quiso crear conflictos pero fue ignorada; debido a que se le subió la presión fue atendida por una ambulancia.



Aunque en varias ocasiones sostuvieron reuniones con el secretario de Gobierno Municipal, Raúl Felipe Luévano Ruiz, nunca pudieron llegar a un acuerdo respecto al pliego petitorio con 24 solicitudes.



“Firmamos un acuerdo que demuestra la capacidad tanto de los manifestantes como de la autoridad para tratar de hacer bien las cosas. No nos prestamos a intereses partidistas sino al reclamo popular”, aseguró.



Cuestionado sobre la tardanza para llegar a un acuerdo, respondió que toda negociación no se resuelve “de la noche a la mañana”, al haber intercambio de opiniones, toma tiempo llegar a un pacto.



Las denuncias que interpuso el XXII Ayuntamiento de Tijuana por los elementos policías agredidos y las ventanas rotas siguen su curso.



El edil aseguró que desde ayer quedaron abiertas las puertas del recinto oficial al retirarse los manifestantes e instalarse las puertas metálicas en ambas entradas con un costo de 260 mil pesos.



Por su parte, Marta Georgina Salazar Martínez, del grupo Ciudadanos Unidos Sin Límites, señaló que ellos permanecieron las 24 horas en el plantón pero al llegar a un acuerdo y poder dialogar con el munícipe se retiraron.



Diferencias

Reveló que el profesor Juan Ramírez Sánchez, uno de los líderes del movimiento, decidió deslindarse de ellos, “no sé si busca otros intereses y nosotros no estuvimos de acuerdo. Nosotros no pertenecemos al profesor”.



Asimismo, afirmó que los enfrentamientos del domingo 22 de enero, ocurrieron por parte de infiltrados pagados por el Gobierno o partidos políticos para otros fines. También descartó los rumores que se retiran porque recibieron amenazas de muerte.



Mientras que Ramírez Sánchez desconoció la razón por la que “entregaron” el movimiento e inclusive aseguró que fue una decisión errónea al no condensar a todos los participantes del movimiento.



“Yo jamás me he retirado del movimiento, diario estoy aquí, día y noche, en ningún momento me retiré, he estado aquí permanente”, expresó.



Agregó que las casas de campaña les pertenecen por lo que el campamento no se retirará y en caso que la autoridad quiera hacerlo estos se opondrán por lo que invitó al Alcalde a dialogar con ellos para llegara una medida.