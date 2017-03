Aumentan homicidios de infantes en Tijuana

TIJUANA, Baja California(GH)

Los homicidios en contra de menores de 12 años e infanticidios se duplicaron el año pasado en comparación con los registrados en 2015.



Según reportes de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), en 2015 se atendieron seis casos de asesinatos de esta naturaleza, mientras que en 2016 fueron 12 crímenes.



Uno de los casos que tuvieron más alcance entre la sociedad fue el del pequeño Uzziel, de 3 años. El niño fue reportado como desaparecido por su madre el 9 de julio, y según su primera versión, una mujer lo había secuestrado en el swap meet de la 5 y 10.



Sin embargo, el cuerpo del menor fue localizado en el Corredor 2000, dentro de una bolsa, con signos de violencia. Tras recabar testimonios y la declaración de la madre, se descubrió que el pequeño fue ejecutado por su padrastro, Rafael “N”, quien lo golpeó hasta matarlo.



La sicóloga Yadira Romero Rodríguez explicó que en los casos en los que los padrastros son los responsables de los homicidios de los menores, la razón es porque no se han creado vínculos emocionales.



“Muchas veces porque los padrastros no tienen ningún vínculo emocional con los niños; el hecho de que un adulto no maltrate a los niños es porque en algún momento creó un vínculo”, dijo.



Añadió que las madres que permiten que sus parejas sentimentales maltraten a los niños valoran más el afecto que les da el hombre al que pueden sentir por sus hijos.



“Las personas siempre buscamos nuestra identidad y la identidad la adquirimos a partir de otros, al tener una pareja te está dando la identidad de ser mujer; en estos casos, muchas veces, es más importante la identidad de ser mujer que de ser madre”, apuntó.



Otro de los crímenes ocurridos en 2016 fue el de la niña de 1 año y cuatro meses Kimberly Hernández, quien murió por ahogamiento, tras presuntamente caer en un balde de agua con cloro.



La pequeña fue llevada al hospital por sus padres, Ariadna Mendoza y Aurelio Hernández, y al llevarse a cabo la necropsia, se llegó a la conclusión de que Kimberly fue víctima de homicidio. Hasta el momento, no se tienen detenidos por el delito.



Las investigaciones

El subprocurador de Investigaciones Especiales de la PGJE, José María González, explicó que los casos de infanticidios se colocan como prioridad en la institución.



“Regularmente se consiguen más rápido los testimonios o más medios de prueba; en algunos asuntos nos toma un poco más de tiempo, pero los crímenes no van a quedar impunes”, aseguró.



Uno de los factores que la mayoría de los homicidios de menores de edad tiene en común es la responsabilidad de un padrastro, como fueron los de Uzziel, de tres meses, asesinado el 9 de julio de 2016, y el de Elliot, de siete meses, el 9 de agosto.



El caso de Elliot no ha sido resuelto y las primeras líneas de investigación indicaron que el novio de su mamá, Luis “N”, podría ser el responsable de la muerte del niño.



Otro de los casos sin resolver es el de la niña de 10 años Memffis Marroquín, quien desapareció el 14 de noviembre, cuando se encontraba a dos cuadras de arribar a su casa proveniente de su escuela, en la colonia El Rubí.



El 3 de febrero, se localizó el cadáver de una niña, pero los resultados de la necropsia indicaron que fue asesinada el día de su desaparición.



Atienden más casos de maltrato

Yadira Romero Rodríguez, quien también es directora del Centro Integral de Psicología Infantil, informó que los casos de maltrato a menores que se han trato en el centro también se han incrementado entre 2015 y 2016.



En 2015, el Centro Integral de Psicología Infantil atendió a diez menores víctimas de violencia Intrafamiliar, mientras que en 2016 el número ascendió a quince.



“La mayoría de los casos en los que los niños son maltratados es porque provienen de una familia reconstruida, cuando la madre tiene una nueva pareja sentimental”, agregó.