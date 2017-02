Pide Canaco contundencia contra delincuencia

TIJUANA, Baja California(GH)

El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Tijuana, Gilberto Leyva Camacho, pidió contundencia de las autoridades, aunque reconoció que no hay patrullas suficientes para atender la problemática de inseguridad.



"Queremos que sea más contundente porque esto que está pasando no queremos que le suceda a Tijuana", enfatizó.



"Tenemos que unirnos todos, sociedad y Gobierno, para combatir esta delincuencia que nos está lacerando en estos momentos", agregó.



El representante de los comerciantes detalló que a los comerciantes el robo es uno de los delitos que más les preocupan, porque va al alza.



"Sabemos que no hay patrullas suficientes, por eso estos eventos que estamos haciendo donde queremos involucrar a los ciudadanos", señaló.



En 2016 se cometieron 2 mil 442 en la ciudad, un 19% más que el año anterior.



Adelantó que el próximos días instalarán quince cámaras de vigilancia en la zona Centro, acción que hace un par de meses ya habían anunciado como parte del programa "Todos unidos por la seguridad de Tijuana".



"Ya se detectaron los puntos más críticos de la Zona Centro, apareció una cabeza y todos los días hay eventos, en las zonas más críticas es donde se van a instalar las cámaras", agregó, las cuales estarán monitoreadas por el C4.



Afirmó que están preocupados y además por eso están fortaleciendo la campaña de "Ponle dedo al ratero".