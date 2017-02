Califica IP insuficiente combate a inseguridad

TIJUANA, Baja California(GH)

Como insuficiente calificó el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Tijuana, Humberto Jaramillo Rodríguez, el trabajo de las autoridades para atender la ola de homicidios en la ciudad.



"Más que lenta, yo la definiría como insuficiente, no hemos logrado detener por lo menos la tendencia", manifestó al preguntarle si el Gobierno ha actuado con lentitud para atender la problemática.



Durante enero de 2016 se registraron 74 homicidios en la ciudad, mientras que durante el mismo periodo de este año fueron 103, el enero más violento desde 2011.



Sostuvo que Marco Antonio Sotomayor Amezcua llegó con muy buenas credenciales a la titularidad de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, pero sus resultados tampoco han sido suficientes.



"Lo conocemos bien, lo estimamos, nos genera mucha confianza, pero esa confianza y ese apoyo se debe de corresponder con resultados en el corto plazo que acrediten esa buena impresión que tenemos de él, espero que pronto nos pueda mostrar resultados que se reflejen en una disminución de los índices que ahora crecen", comentó.



Aunque reconoció que ha sido poco el tiempo que ha estado al frente de la corporación.



"El jalón debe de ir muy parejo para que todos los niveles de gobierno puedan hacer la parte que les corresponde", señaló.



Estrategia

Es fundamental, subrayó, que se revise y fortalezca la estrategia, y los protocolos de seguridad.



"Tenemos que buscar la forma, no solo de evitar los temas que tienen que ver con la pérdida de vidas, con los asesinatos", enfatizó.

La menor participación de las Fuerzas Armadas, dijo, podría estar cobrando factura.



"En el pasado tuvimos una participación más directa y ahora hace falta un esquema legal que permita a las fuerzas armadas sumarse de mejor manera a los grupos de coordinación porque en tanto no les demos garantía, ellos se verán impedidos a participar como lo hicieron en el pasado", apuntó.



Por otra parte, expresó que la sociedad debe ratificar y reiterar el apoyo en los temas que tienen que ver con prevención.



Jaramillo Rodríguez explicó que como sector empresarial le apuestan a la certificación de la Policía Municipal porque con el Nuevo Sistema de Justicia Penal a la mayoría de los hechos es la primera corporación en arribar.