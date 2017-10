Ven en BC rezagada calidad educativa

TIJUANA, Baja California(GH)

La calidad educativa de nivel de preparatoria en español y matemáticas no ha mostrado avances entre 2015 y 2017, de acuerdo a los resultados de la prueba del Plan Nacional para la Evaluación de los Aprendizajes (Planea).



El consejero presidente del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), Eduardo Backhoff Escudero, dijo que los estudiantes que terminan su bachillerato presentan deficiencias en Matemáticas y en Lenguaje y Comunicación.



De acuerdo a la última evaluación Planea, los alumnos de Baja California tuvieron un retroceso en Español de cuatro peldaños al pasar del primero al cuarto lugar a nivel nacional de 2016 a 2017, mientras que en el caso de la materia de Matemáticas, avanzó del séptimo al cuarto lugar.



En el caso de la materia de Español, indica, solo 13% de los alumnos evaluados tiene la capacidad de seleccionar y organizar información pertinente de un texto argumentativo, además que pueden interpretar información de textos argumentativos.



Con relación de la asignatura de Matemáticas, agrega, solo 3.7% de los estudiantes de preparatoria del Estado dominan las reglas para transformar y operar con el lenguaje matemático, como las leyes de los signos.



Los distractores



La docente del Tecnológico de Baja California (TBC), Arlín Luna, manifestó que estos resultados son porque los alumnos tienen acceso ilimitado a la tecnología, saben utilizarla, pero no aprovecharla.



“Con el acceso a la información lo ideal sería que los estudiantes fueran autodidactas, sin embargo, se limitan a actividades de

diversión y no de aprendizaje”, consideró.



“En un grupo 30 alumnos, solo uno o dos pueden leer y comprender, pero en lo que se refiere a la redacción tienen un problema complejo, pues sus bases de lectura son por Internet, en donde hay abreviaciones y adecuaciones para redes sociales, por ejemplo utilizan el ‘pk’, para preguntar el ‘por qué’, o usan ‘k’, q’, para no escribir ‘que’”, lamentó la educadora.



Añadió que un problema con la evaluación Planea es que los alumnos no le dan la seriedad adecuada porque no forma parte de su calificación.



“Eso es más complejo y lamentable. Los alumnos traen muchos rezagos desde la primaria. Los alumnos llegan a la preparatoria sin conocimientos, y a los docentes nos marcan contenidos en los que no podemos avanzar porque tenemos que regresar a lo básico”, declaró Anuar Ortega, docente del Conalep en el área de matemáticas.



Además, los alumnos ya no quieren memorizar, ya no quieren pensar, y si ahorita preguntas cuánto es 4 por 9 no van a saber responderte o sacarán su calculadora, agregó.



El reto principal es que los estudiantes sean conscientes del beneficio inmediato para aprender matemáticas, explicó, como que pueden entrar a la universidad, obtener un mejor trabajo y un salario digno.



La maestra María Mireles, docente del Conalep, opinó que las deficiencias escolares deben trabajarse desde el núcleo familiar y no permitir que el estudiante que no aprenda pase de grado.

“Y los encargados de la elaboración de los currículos escolares deben ser específicos en los temas y no dar ‘embarraditas’ de temas”, añadió.



El director del Conalep, José Luis Ceceña, expresó que el reto es lograr que el aprendizaje sea pertinente para los alumnos