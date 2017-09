Recibe Alcalde de Tijuana reconocimiento por proyecto de luminarias

TIJUANA, Baja California(GH)

Durante la Cumbre de Alcaldes de las Américas, reconocen aspectos como innovación, ahorro de recursos e impacto al medio ambiente del programa Tijuana-Iluminada que impulsa Juan Manuel Gastélum.



El proyecto para iluminar la ciudad y terminar con la oscuridad de cientos de calles de Tijuana, recibió un reconocimiento por parte de la Conferencia de Alcaldes de las Américas, por su innovación, ahorro de recursos económicos y por el impacto al medio ambiente que representa.







Durante la Cumbre de Alcaldes de las Américas que se realiza en esta ciudad, el alcalde Juan Manuel Gastélum, recibió a nombre del Cabildo de Tijuana, la Medalla por Mejores Prácticas de Políticas Públicas Municipales, en la categoría de “Protección al Ambiente y un futuro Sustentable", por la visión al impulsar el proyecto Tijuana- Iluminada.







También fueron reconocidos el presidente municipal de Puebla, Luis Banck, por un proyecto de apoyo impulso a Pequeños Negocios, y en su nombre le fue entregada la medalla a su representante, Pedro Berruecos; y el alcalde de Nogales, Sonora, Cuauhtémoc Galindo Delgado, por un programa que busca la Excelencia en Educación.







En el caso de Tijuana, se destacó que Juan Manuel Gastélum durante la pasada campaña electoral que lo llevó a la alcaldía, se comprometió que iluminaría la ciudad, lo cual no fue una promesa en vano ni populista, ya que se basó en una investigación previa donde se preguntaba a los ciudadanos qué necesidades tenían y luego con el conjunto de las respuestas se analizaban una por una las diferentes peticiones, se realizaba un diagnóstico y se elaboraba la propuesta de campaña y acción, programa o política pública a realizar en el gobierno.







Ahora que el Alcalde de la Ciudad de Tijuana está liderando el municipio, ha elaborado estudios complementarios para poner en marcha y activar las políticas prometidas. Actualmente, se aprobó por Cabildo el proyecto para iluminar la ciudad, un proyecto muy ambicioso y necesario para la Tijuana y para sus ciudadanos.







La ciudad fue recibida por la actual Alcaldía con aproximadamente 79 mil lámparas, de las cuales alrededor de un 30% no funcionan, y del 70% restante con frecuencia presenta problemas de voltaje y de mantenimiento debido a que está basada en una infraestructura que tiene una antigüedad de entre los 10 y 40 años, por lo que la propuesta no es instalar solo las luminarias, sino contratar un servicio completo para iluminar la ciudad.







Por otro lado, analizando los “focos rojos” de la inseguridad, comparando un mapa del municipio en donde hay más actos delictivos y agresiones y comparándolo con un mapa donde las luminarias no funcionan o lo hacen de forma negativa e intermitente, se puede ver que coinciden, con el programa Tijuana- iluminada, que busca dar más seguridad a los ciudadanos, aportándoles un mayor bienestar y confort.







El diagnóstico arrojó una serie de información preocupante en temas medioambientales. Las luces hasta ahora usadas son de Aditivos Metálicos Cerámicos Vapor de Sodio, el cual es dañino con el medio ambiente y su alto índice de deterioro lo hace poco sustentable.







En cambio las nuevas luminarias serán de LED con el objetivo doble de ser sustentables y sostenibles, es decir, no dañan al medio ambiente, aportan la luz necesaria, duran más tiempo, por lo tanto, no hay que cambiarlas y el mantenimiento es menos costo y consumen mucha menos energía, beneficiando la economía de los ciudadanos y cuidando el planeta.