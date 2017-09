Padres y maestros piden a SEE atienda a la Primaria 13 de Septiembre

TIJUANA, Baja California(GH)

En la Escuela Primaria 13 de Septiembre siguen faltando 5 maestros y próximamente se necesitarán otros 7 más debido a que estos docentes cambiarán de plantel, lo que afectará a una buena parte de los mil 200 estudiantes.



Así lo lamentó el director del centro educativo, José Arturo Rodríguez Montaño, quien dijo que el Sistema Educativo Estatal (SEE) no ha mostrado interés por dar solución a esa problemática.



“Ya iniciamos el ciclo y no ha habido respuesta del SEE para que nos mande a los maestros. Cada año es el mismo problema. El gobierno no nos apoya para que los maestros se presenten a trabajar y con esto alrededor de 300 niños están perdiendo clases frecuentemente”, manifestó Rodríguez Montaño.



Así, los estudiantes de primero, quinto y sexto grado ya presentan un retraso escolar de casi cuatro semanas.



“Los padres de familia están desesperados. Acuden con un servidor porque soy el responsable del plantel, pero no es mi responsabilidad traer a los maestros. Eso le corresponde al SEE. Y los padres van al Sistema y no los escuchan”, comentó el director de la primaria.