CEDH interpondrá inconstitucionalidad a "fuero" a Iglesia

MEXICALI, Baja California

La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) interpondrá una acción de inconstitucionalidad a la reserva que otorga un “fuero” a la Iglesia en materia de Discriminación en Baja California.



La presidenta de la CEDH, Melba Adriana Olvera Rodríguez, señaló lo anterior tras la aprobación por mayoría en el Congreso Estatal de la adición de la “Discriminación” al Código Penal del Estado.



Previo a la votación, el diputado Rodolfo Olimpo Hernández Bojórquez presentó una reserva para que los grupos religiosos no fueran afectados con la medida, siendo apoyada por la mayoría de los legisladores.



La ombudsman estatal comentó que esperará la publicación del dictamen en el Periódico Oficial del Estado para interponer una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).



En la revisión hecha al dictamen, se percataron que la reserva presentada puede ser considerada inconstitucional al contravenir los preceptos constitucionales, en particular el Artículo 1 de la Carta Magna de la Nación.



En dicho artículo se aclara la prohibición de la discriminación y si no exime a ningún sector de celebrar tal acto, no se entiende porque a nivel local si se permita, mencionó.



Indicó que la discriminación tenía que ser eliminada de todos los sectores de la vida en Baja California.



Apoyan diputados medida



El diputado Juan Manuel Molina García comentó que el dictamen original de la Comisión de Justicia planteaba la posibilidad de que existiera el tipo penal de “Discriminación”.



Sin embargo, hubo presiones muy serias de diferentes grupos religiosos, desde la iglesia católica hasta pastores evangélicos, hacia algunos diputados donde planteaban que no podrían hacer afirmaciones en sus congregaciones.



“Hubo una confusión”, expresó, “el hecho de que nos hayamos opuesto a que a ellos no se les excluya de la sanción penal no es ninguna forma de sancionar la práctica religiosa”.



El diputado Alberto Martínez Carrillo recordó que desde las Leyes de Reforma se separaba a la Iglesia del Estado.



