Ante violencia en Tijuana, IP pide a la Marina

TIJUANA, Baja California(GH)

Los empresarios de Tijuana solicitan la presencia de la Secretaría de Marina para lograr una estrategia integral de combate a la delincuencia, declaró el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Humberto Jaramillo Rodríguez.



“La solicitud del sector empresarial es que todas las autoridades participen, el Secretario (de Seguridad) nos ha informado que por parte del Gobierno del Estado no tiene información, pero sí es una solicitud del sector empresarial para que sea una acción integral”, sostuvo.



Los años violentos que ha enfrentado en la ciudad, dijo, les han enseñado que cuando los empresarios se suman a la sociedad para exigir mejores resultados en materia de seguridad pública, éstos se obtienen.



“Baja California tiene una costa muy amplia a donde se puede presumir que la droga puede entrar por aire, por tierra o por mar, entonces sino tenemos la participación de la Marina Armada de México en la estrategia de combate, yo la sentiría no completa, la sentiría incompleta”, explicó.



De enero a agosto de este año en la ciudad se registraron 548 homicidios, mientras que en el mismo periodo del 2015 sumaron 416; y apenas el fin de semana tres cuerpos mutilados fueron abandonados en un puente peatonal ubicado en el bulevar Benítez.



Sin petición

El secretario de Seguridad Pública del Estado, Daniel de la Rosa Anaya refirió que hasta el momento el Gobierno del Estado no tiene información que señale la llegada de elementos de la Marina.



“Nosotros en el Grupo de Coordinación no tenemos una información oficial de que vaya a venir algún personal adicional de la Secretaría de Marina, por lo menos a nosotros no se nos ha compartido y oficializado”, manifestó.



De la Rosa Anaya detalló que la solicitud formal tiene que emanar de un acuerdo del Grupo de Coordinación en materia de seguridad en el que participan empresarios, titulares de las corporaciones policíacas, alcaldes y el Gobernador.



“Cualquier institución que venga a resolver con sus estrategias en coadyuvancia con las autoridades, con lo que nosotros estamos aplicando en local, tiene que ser siempre bienvenido”, agregó.

E Genaro de la Torre, Daniel de la Rosa, Humberto Jaramillo y Gilberto Fimbres, en el anuncio.



Números rojos

Agosto de 2016:

548 homicidios

Agosto 2015:

416 homicidios

132 homicidios más