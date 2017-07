Colegio de Abogados convoca al gremio para ocupar cargo de Fiscal

TIJUANA, Baja California(GH)

El Colegio de Abogados de Tijuana está convocando al gremio para que concursen para ocupar el cargo de Fiscal Anticorrupción en Baja California, haciendo hincapié que no debe de tener ningún compromiso partidista.



“Es de suma importancia que la autoridad nos escuche y se de cuenta que los ciudadanos además de ser capaces estamos impulsando y es muy relevante que no sea de un grupo de poder y que no sea de ningún partido político”, declaró el presidente del colegio, Román Antonio Aboytes Hernández.



Dijo que esperan que la persona sea un ciudadano para que realmente pueda luchar contra la corrupción en la entidad sin tener ningún compromiso con nadie.



Los interesados en participar deberán de acreditar su calidad de abogado con título y cédula profesional, no tener compromiso partidista y ser honesto.



Hasta el momento han recibido a 12 candidatos para participar pero siguen abiertos por aquellos que tengan el interés en ocupar el cargo.



“Vamos a ser selectivos y proponer solo a dos, hay una comisión interna de varios expresidentes entre los que se harán cargo de revisar las opciones”, puntualizó.