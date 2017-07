'Alcanza 200 mdp quebranto por luminarias': Ex Edil

TIJUANA, Baja California(GH)

El ex alcalde Carlos Bustamante Anchondo sostuvo que su administración dejó las garantías para que se hiciera cumplir el contrato de modernización de alumbrado público firmado por 144 millones de pesos con la empresa Industrias Sola Basic en 2011.



“Tranquilos de que nosotros hicimos bien, dejamos bien y cubierta la falla de la empresa en el sentido de las multas, de la garantía que había de la fianza, pero todo se tiró a la basura”, manifestó.

Durante su gestión, detalló, se interpuso una demanda ante el Juez Primero de la Civil en contra de la compañía, y además se le penalizó con 142 millones de pesos por el incumplimiento del contrato, pero ambos procesos fueron desistidos por el 21 Ayuntamiento.

“Lo curioso es que no nomás las multas misteriosamente no se cumplieron, había una fianza que fue parte de lo que aprobó el Cabildo, de 140 millones de pesos para cubrir si hubiera un quebranto, una falla como la hubo también eso lo dejaron pasar”, agregó.

El ex edil calcula que el daño patrimonial al Ayuntamiento es de más de 200 millones de pesos.

“Insistentemente se dice de las luminarias y me la avientan a mí. Se ha dicho mucho que fue un problema de corrupción o algo ese contrato, y es totalmente falso”, enfatizó.

Informó que la modernización de alumbrado fue un proyecto que inició el 19 Ayuntamiento, al cual le dio seguimiento su administración.