Cabildo votará por concesión de alumbrado

TIJUANA, Baja California(GH)

En la próxima sesión de Cabildo será presentada la propuesta de concesionar el servicio del alumbrado público en Tijuana, declaró el alcalde Juan Manuel Gastélum.



“En caso de aprobarlo en Cabildo, vamos a atacar la delincuencia, el malandro actúa cuando sabe que no lo ven”, declaró.



En caso que la iniciativa sea rechazada, manifestó que señalará a quienes se opusieron a que la ciudad esté iluminada.



El primer edil declaró que una vez aprobada la propuesta se creará una mesa de trabajo para preparar los elementos que necesitan para ir a la licitación, por lo que actualmente el documento todavía no existe.



Cuestionado sobre cuánto costaría dicha medida, respondió que él lo desconoce, ya que es un tema que maneja el tesorero municipal Ricardo Chavarría.



La iniciativa contempla la conversión lumínica de la ciudad, al buscar introducir lámparas con tecnología LED, en aquellas que presenten fallas, componer el poste, cableado y la lámpara para una solución integral.



Pena de ministros

Respecto a la jurisprudencia por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual beneficiará a las personas que fueron llevadas a la cárcel con el anterior sistema de justicia para ser analizado sus casos bajo el Nuevo Sistema de Justicia Penal (NSJP), dijo que esto representa un riesgo para la ciudadanía.



Los ministros de la Suprema Corte están en el limbo, están en otra posición totalmente ajena a los ciudadanos socialmente responsables de a pie, declaró.



El primer edil indicó estar a favor de la libertad de todo individuo pero en contra de que un individuo a quien se le acreditó la responsabilidad de un ilícito donde agravió a los demás salga libre.



Consideró que los ministerios que tomaron la decisión no preguntaron a los ciudadanos ofendidos o sus familiares su opinión sobre la medida, la cual, aseguró, agudizará el tema de seguridad.