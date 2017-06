Index destaca avances en integración comercial México-EU

TIJUANA, Baja California(GH)

Tras asistir el 6 de junio a la octava reunión de US-México CEO Dialogue, celebrada en Washington, D.C., USA, el Presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación (index), Federico Serrano Bañuelos, aseguró que en el seno de este organismo se han registrado avances extraordinarios a favor de la integración comercial entre ambos países.



Recordó que “estamos representando a nuestra industria en el US – México CEO Dialogue, que promueve la colaboración empresarial entre ambos países, en un encuentro entre empresarios mexicanos y estadounidenses que se enfoca en temas de competitividad, optimización del comercio transfronterizo, transformación del espacio económico común e iniciativas estratégicas de comercio bilateral”.



Precisamente para mejorar en forma más que eficiente en comercio entre ambos países, se crearon grupos de trabajo que tiene el poder de emitir recomendaciones de política pública a los gobiernos de ambos países.



Por lo que index Nacional encabeza la Mesa de Transformación del Espacio Económico Conjunto, a invitación del Consejo Coordinador Empresarial, en donde se arrancó un proyecto piloto para la mega-región Sonora-Arizona. Prácticamente se quiere una integración completa de sus economías, mediante nuevas inversiones, alianzas, desarrollo e innovación.



Serrano Bañuelos comentó que también hay avances muy importantes en la mesa de Optimización de la Región Fronteriza, de la que forma parte el Consejo, aunque no la lidera y “en donde llevamos el proyecto de Tiempos y Movimientos para Cruces Fronterizos de Carga -que encabeza Caaarem- cuyo objetivo es emitir las recomendaciones que logren un tiempo de cruce de clase mundial de máximo 30 minutos, en ambos sentidos, para empresas certificadas. El piloto está por lanzarse en las fronteras de Nogales, Cd. Juárez, Reynosa y Nuevo Laredo”.



El Presidente de index Nacional aplaudió el hecho de que durante la citada reunión se haya logrado la integración de Canadá a la mesa de diálogo y destacó además participación de Wilbur Ross, Secretario de Comercio de Estados Unidos y de Ildefonso Guajardo, Secretario de Economía de México, en donde el primero subrayó la necesidad de la modernización del Nafta llamándolo Naffta (donde la primera "F" es para "Fair"). Agregó que fue importante la mención que hizo Wilbur Ross, en el sentido de que el superávit de servicios con México excede al superávit de México con EU en el tema de bienes.



Federico Serrano dijo que el Consejo que preside, está en total acuerdo en lo que se dijo durante la reunión de que los tres países tienen la tarea de educar a sus poblaciones sobre los beneficios del Tlcan para evitar que el tratado vuelva a ponerse en riesgo dentro de 20 años nuevamente. Muchos productores ni siquiera conocen los beneficios que les ha traído el tratado, aun siendo exportadores.



También index se suma a las posturas de US Chamber y Consejo Coordinador Empresarial, en el sentido de que las negociaciones del TLCAN –en su modernización– sean rápidas y que no se contamine por los procesos electorales tanto en México como en Estados Unidos, para no poner en ningún momento en riesgo el comercio trilateral anual por 3.1 trillones de dólares. Así como poner especial atención en los temas de seguridad, legalidad y cumplimiento.