Maestros exigen pago afuera de instalaciones del SEE

TIJUANA, Baja California(GH)

Miles de maestros de las Secciones 2 y 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) se están manifestando afuera de las oficinas del Sistema Educativo Estatal (SEE).



Exigen al Gobierno del Estado y a las autoridades educativas que paguen por completo los sueldos de los docentes interinos, pensiones y jubilaciones.



Al respecto, el coordinador regional de la Sección 2, Juan Vázquez Huerta, dijo que urge que se arregle esta situación para que el próximo ciclo escolar no se vea afectado.







Cabe señalar que esta manifestación no ha impedido que el SEE brinde sus servicios a la ciudadanía.