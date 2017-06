En dos semanas subirán a Cabildo tema de tarifa en transporte

TIJUANA, Baja California(GH)

En aproximadamente dos semanas se estará subiendo a Cabildo el tema del ajuste de la tarifa de transporte público, tema que es exigido por el sector de la ciudad.



El regidor de la Comisión de Transporte, Arnulfo Guerrero León señaló que están analizado la información del estudio del Colegio de Economistas con la Dirección de Vialidad y Transporte.



"No es una cuestión de que estemos nosotros aludiendo una responsabilidad y mucho menos no estemos queriendo no hacer algo que realmente ocupamos", declaró.