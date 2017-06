Buscará la Municipal estándar internacional en un tiempo récord

TIJUANA, Baja California(GH)

En un periodo de 24 meses la Secretaría de Seguridad Pública Municipal buscará cumplir con los estándares necesarios para la certificación ante la Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley (Calea).



El miércoles, el presidente municipal Juan Manuel Gastélum Buenrostro firmó el acuerdo con el comisionado de Calea, Ray Johnson en las instalaciones del Centro Cultural Tijuana.



Durante su discurso el edil, dijo tener conocimiento que no será un proceso fácil debido a la problemática por la que atraviesa la ciudad en el tema de inseguridad.



“La inseguridad es un mal que se esparce y que no debemos ni vamos a permitir que siga atentando en contra de la salud de nuestra sociedad, no más violencia poco a poco construiremos la ciudad que nos merecemos”, declaró.



Por su parte el titular de la SSPM, Marco Antonio Sotomayor Amezcua dijo que los dos mil 200 elementos que conforman la policía tendrán que someterse a una reingeniería dentro de la corporación para poder cumplir con los 484 estándares.



Que va desde el reclutamiento y selección del personal, la profesionalizaron, equipamiento, las operaciones tácticas, la investigación preventiva, entre otras.



Consideró que la mas difícil de cumplir será con el traslado seguro de los detenidos, porque implica la inversión de recursos aunque ya trabajan en esto.



También trabajarán en coordinación con la Comisión Estatal de Derechos Humanos para la realización de un protocolo del uso de la fuerza y en la capacitación del 100% de los uniformados.



El promedio para la certificación de Calea es de 30 meses, sin embargo el Ayuntamiento estableció un tiempo de 24 meses para cumplir a corto plazo al igual que la administración municipal es corta y no quieren que les ganen los tiempos.



La inscripción a Calea tuvo un costo de alrededor de 28 mil dólares (cerca de 500 mil pesos), dinero que salió del Fideicomiso Empresarial de Baja California.



Piden empresarios mejores condiciones para policías

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Kurt Honold pidió mejores condiciones para los uniformados especialmente para que cuenten con un servicio de fondo de retiro.



Lo anterior se debe a que existen policías de hasta 70 años de edad que continúan laborando ya que si dejan de hacerlo no tendrán recursos económicos para salir adelante.