Kurt Honold, nuevo líder de empresarios

Kurt Honold Morales fue electo como presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Tijuana para el periodo 2017-2018, y se definió como un empresario al que no le gusta el protagonismo.



“Mi responsabilidad es coordinar a mis 16 jefes para que cuando sean asuntos que tienen que ver con todos, yo sea nada más el vocero; y cuando sean asuntos particulares de cada uno de mis 16 jefes, también acompañarlo y defenderlo”, indicó.



El presidente electo del CCE sostuvo que siempre ha sido empresario, al referir que ha estado en organismos como Cotuco, Canaco, Canacintra, y la Asociación de Maquiladoras.



“Muchos amigos me pidieron que yo podría ser una persona que pudiera seguir haciendo el buen trabajo que don Humberto Jaramillo ha estado haciendo, y que uniera al sector y que representara transparentemente los intereses del sector empresarial donde yo siempre he estado”, manifestó. Además, no negó su afiliación partidista, que en 2007 le valió el cargo de Alcalde suplente en lugar de Jorge Hank Rhon.



“Soy priista, sí, siempre he sido, desde que tengo 18 años de edad, nunca lo voy a negar; a veces lo que mi partido toma como asuntos no estoy de acuerdo y no los sigo, y soy congruente y he estado a veces en contra de muchas cosas que se toman”, afirmó.



El presidente saliente del CCE, Humberto Jaramillo Rodríguez, descartó que la elección que se vivió ayer para elegir al nuevo titular del organismo, desuna al sector.



“Cuando una elección es entre amigos, y siendo tan pocos como lo somos, al contrario, nos genera mucha angustia porque uno quisiera votar por los dos, es difícil elegir”, manifestó.



“Pero al final uno vota en consciencia creyendo que votas por el que está mejor calificado para seguir adelante una tarea, y es lo que seguramente consideraron los presidentes que tuvieron la oportunidad de votar”, agregó.



‘Nos enfrentamos al poder’: Leyva



“Estábamos frente a un poder muy fuerte”, declaró Gilberto Leyva Camacho luego de perder la elección a la presidencia del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de Tijuana.



No descartó que se hayan registrado presiones antes de la elección realizada ayer.



“No lo esperábamos porque todavía hasta el día de ayer (lunes) contábamos supuestamente con once votos que nos habían prometido y garantizado gente que se nos voltearon en la elección”, dijo.



Leyva Camacho manifestó que acepta el resultado y le deseó lo mejor a Kurt Honold Morales, quien resultó electo.