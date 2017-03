Pide Canaco revisar valores catastrales

TIJUANA, Baja California(GH)

Por considerar que los valores catastrales asignados a algunas zonas en la ciudad no corresponden al entorno urbano en el que se encuentran, la Cámara Nacional de Comercio de Tijuana (Canaco) pidió hacer una revisión.



El presidente del organismo empresarial, Mario Escobedo, señaló que aunque se diga que no sube el Predial, al final las personas pagan un aumento por el incremento de los valores catastrales.



“Nosotros no estamos de acuerdo en algunos valores que se manejaron, en este sentido proponemos hacer una revisión y un análisis de estos“, afirmó.



La Canaco, añadió, tiene una representación en el Consejo Municipal dentro de Catastro Inmobiliario (Comunci), y antes de que se aprobaran los valores catastrales actuales, manifestó su rechazo a estos.



En algunos lugares, indicó, los valores subieron hasta un 300%, cuando uno de los acuerdos que se plantearon en el pleno del Consejo fue que serían hasta de un 50%.



El líder empresarial puso como ejemplo los valores determinados en el área colindante a la Avenida Internacional, los cuales incrementaron en más de 100%.



Añadió que tampoco se estuvo de acuerdo con los porcentajes de incremento o decremento definidos para la avenida Revolución, frente a los incrementos de calles de la Zona Centro, los cuales son de 167% en la calle Baja California y de 156% en la avenida Carranza.



Además, dijo, los valores asignados al bulevar Sánchez Taboada varían desde 95.52% hasta 362.36%, cantidades no congruentes por sí mismas.



Lamentó el que se hayan establecido algunos incrementos en una época muy complicada para la población que le tiene que hacer frente a varios aumentos.