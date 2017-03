'Militarización' de colonias es por estrategia

TIJUANA, Baja California(GH)

Bajar la incidencia delictiva en las zonas con un mayor número de delitos registrados es el principal objetivo de una estrategia en conjunto entre la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y la Segunda Zona Militar.



El titular de la SSPM, Marco Sotomayor, explicó que, pese a que no se pueden revelar todos los detalles de la estrategia, se pretende colocar elementos militares en zonas donde se ha incrementado el índice delictivo.



“Ubicación geográfica de cierto número de elementos del ejército en las zonas de mayor incidencia delictiva, trabajando en coordinación con la Policía Municipal”, dijo.



Además de ayudar a combatir la delincuencia, dicha estrategia busca una respuesta más rápida a la población que requiera la presencia de la autoridad.



“Es para proteger a la comunidad, para cuando la persona que se sienta vulnerada y marque el número de emergencias, podamos responder de manera inmediata, que podamos tener presencia preventiva que inhiba la comisión de delitos”, apuntó.



El secretario de Seguridad Pública Municipal aseguró que la presencia militar en las calles solo representará un problema para las personas que cometan algún delito.



“En caso de vehículos que puedan parecer sospechosos, que sean irregulares, que no traigan placas, podrían ser revisados”, declaró.



Añadió que el trabajo en conjunto con elementos militares forma parte del proyecto planteado al inicio de su gestión al frente de la SSPM.



“La meta, al final, es que estemos más seguros, que disminuya la incidencia delictiva, se están planeando diferente tipos de acciones”.



Limitados

En lo que van del año han sido registrados más de 200 homicidios en la ciudad, situación que resulta difícil evitar para la autoridad municipal porque no pueden tener en las calles a un policía por cada delincuente, dijo el alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro

“Es muy difícil evitarlo máxime que no podemos poner a un policía por cada delincuente, son situaciones que se dan”, expresó.



Con relación de los campamentos que militares han instalado en las colonias más inseguras de la ciudad, dijo que es una medida que ya funcionó con anterioridad, y que en caso de que no dar los mismos resultados que en pasado cambiarán la estrategia hasta poder bajar con los índices delincuenciales.



Agregó que uno de los problemas que han abonado a la situación de inseguridad es que el número de delitos considerados grabes ha disminuido con el Nuevo Sistema de Justicia.



“Actualmente una persona puede robar, lo atrapan, pero llega el ofendido, lo perdona y pues el ratero se va a ir, una simple disculpa”, dijo.