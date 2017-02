'Por todos lados hay baches'

TIJUANA, Baja California(GH)

El Ayuntamiento está cuantificando los metros cuadrados que requieren bacheo en la ciudad, dijo el secretario de Desarrollo Urbano y Ecología del Ayuntamiento de Tijuana (Sedue), Alejandro Lomelin Clapera.



"El reporte que teníamos es el mismo que todos sentíamos, por todos lados, no hay una colonia o zona que lleve la primicia en cuanto a número de baches", manifestó.



Para conocer el dato, informó que la Sedue trabaja en colaboración con las nueve delegaciones municipales para poder tener el número más cercano a la realidad.



"Obviamente a donde voltees hay necesidades", enfatizó.



De momento están tapando provisionalmente los baches, indicó, para evitar que crezcan o que los autos caigan a ellos.



“Lo estamos haciendo con base hidráulica, con triturado, con tucuruguay, que son los materiales adecuados para evitar que crezca; es para evitar que el ciudadano pueda tener alguna avería o algún tipo de accidente", agregó Lomelin Clapera.



Sostuvo que a finales de este mes tendrán un censo de las necesidades en materia de bacheo y en base a eso se determinará la inversión que se hará.



Ciudad minada

El presidente del Comité de Compañías Mexicanas de la Industria de la Construcción Tijuana, Tecate y Playas de Rosarito (Comice TTR), Luis Carlos Soto, declaró que la mayoría de las vialidades tiene problemas de bacheo.



"El censo no lo tenemos a ciencia cierta pero yo creo que la mayoría de las vialidades que se hicieron con asfalto, puedo decir que un 70% u 80%, ya cumplieron con su vida", reveló.



Para la ciudad, aseveró, el bacheo ya no es factible ni económico, se requiere reconstruir las vialidades.



"Han estado manteniendo por años en bacheos, se han estado tapando así las cosas porque obviamente no hay recurso y porque tienen que sacar la ciudad adelante, pero cuando un pavimento llega a su vida útil, cuando un pavimento ya no funciona más, necesita ser reconstruido", subrayó.



Tanto el asfalto como el concreto hidráulico son efectivos, expresó, siempre y cuando estén bien diseñados y construidos.



"El asfalto tiene muchos problemas, pero desafortunadamente nos hemos encontrado vialidades con concreto que fueron repavimentadas hace cinco o seis años que están con los mismos problemas", abundó.



Además, urgió la necesidad de hacer un análisis de las cargas de los vehículos que circulan por las vialidades porque son uno de los factores que las desgastan.



"Obviamente tenemos problemas de tránsito, de cargas, es una situación muy compleja y estamos colaborando con el Ayuntamiento y vamos a trabajar con ellos", puntualizó.