TIJUANA, Baja California(GH)

Con una vieja guitarra y un deteriorado vaso cilíndrico para recolectar monedas que dan algunos de los transeúntes de la zona Centro, Gloria Zaragoza diariamente dice "cantar con el corazón para matar el hambre".



"Soy orgullosa de la colonia Obrera de Tijuana, de allí salgo todos los días para venir a cantar al Centro y poder ganar algo para desayunar, comer y cenar, no ocupo más" .



La cantante urbana, quien interpreta boleros y rancheras populares asegura no tener familia, y su gusto por el canto además de ser una fuente de ingresos es su pasión.



"Sólo sé que tengo más de 60 años, familia no tengo, naci en Tijuana, vivo sola y ahora nada más tengo mi guitarra. Hay quienes dicen que canto bien, otros que mal pero da igual todo sea por vivir y hacer algo".



Desde su punto de vista la intérprete dice que el único malestar en las calles son autoridades municipales quienes obstruyen sus cantares, "a veces si me quiere llevar la policia o me corren, pero no le tengo miedo a nadie, y el que me quiera matar pues que le cale.