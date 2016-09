Versiones de padres de Elliot son diferentes en MX y EU

TIJUANA, Baja California(GH)

Las versiones declaradas por Jasmine Villalobos y Luis Octavio Espinoza en torno al fallecimiento de Elliot Nathaniel variaron en Estados Unidos y en México.



Según información del Departamento de Policía de Chula Vista, ambos fueron reportados por la familia de Jasmine, el 31 de agosto, después de que no se tuvieran noticias a finales de junio.



Jasmine y Luis Octavio fueron localizados por el Departamento de Policía de San Diego y, tras ser entrevistados por Detectives de Crímenes Violentos del Departamento de Policía de Chula Vista, declararon que el bebé falleció a causa de una condición médica mientras vivían en Tijuana y lo abandonaron en un lote baldío.



Los detectives dieron la oportunidad a la pareja de trasladarse a México para acudir a las autoridades en Tijuana de manera voluntaria.



Sin embargo, el coordinador de la subprocuraduría de Investigaciones Especiales en Tijuana, Miguel Ángel Guerrero Castro, dio a conocer que Jasmine y Luis Octavio expresaron que la razón de muerte fue una caída y no una enfermedad, como lo habían dicho en primera instancia.



“Ellos vivían en Tijuana y se había suscitado una situación con su menor hijo, que el menor había fallecido a raíz de una caída; ellos se habían asustado, no sabían como actuar y la decisión fue envolverlo en una cobija y dejarlo en ese lote baldío”, dijo Guerrero Castro.



La Procuraduría General de Justicia del Estado sigue esperando los resultados de la necropsia del pequeño Elliot Nathaniel para definir el grado de responsabilidad que la pareja tiene en la muerte.