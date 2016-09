Tiene gasolina nuevo aumento a partir de hoy

TIJUANA, Baja California(GH)

Por segunda semana consecutiva el precio de la gasolina en Tijuana aumentó hoy, 38 centavos la Magna y 42 centavos la Premium.



“Es totalmente recaudatorio, las causas de este aumento no están justificadas, lo que les pueda repercutir políticamente al gobiernos no les importa”, manifestó el presidente de la Asociación de Propietarios de Estaciones de Gasolina de Tijuana (Apegt), Alejandro Borja Robles.



De acuerdo a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a partir de este miércoles el precio por litro de la Magna se venderá en 13.20 pesos y el de la Premium a 14.50 pesos.



“La aritmética que utiliza el Gobierno para llegar al precio de la gasolina es con el tipo de cambio del Banco de México, y no es la realidad que tenemos aquí en la frontera”, enfatizó.



Dichos costos publicados en el Diario Oficial de la Federación (DOF) estarán vigentes del 7 al 13 de septiembre.



“Tijuana es la ciudad fronteriza, junto con Tecate, con el precio más alto. Han sido más las alzas que las bajas que ha habido del precio de la gasolina”, agregó.



Borja Robles refirió que dichos aumentos impactan el bolsillo del consumidor, lo que repercute a otros sectores económicos por la pérdida de poder adquisitivo de los ciudadanos.