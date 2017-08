Homicidios han aumentado en 89% en Tijuana: CCSP

TIJUANA, Baja California(GH)

En lo que va del año en Tijuana la cifra de homicidios ha aumentado en un 89% respecto al año pasado, señaló el presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, Juan Manuel Hernández Niebla.



Durante su participación en el Foro Unidos por la Seguridad de Baja California, mencionó que otras cifras que revelan el problema de la inseguridad en el municipio es el incremento del 77% en el robo de vehículos en comparación de 2016.



El robo a comercios, añadió, ha crecido en un 72% con lo que Tijuana se ubica en el quinto lugar a nivel estatal en índices de inseguridad.



Expresó que la complicada situación por la que se atraviesa ha dejado como daños colaterales a víctimas inocentes, como los niños que han resultado muertos o heridos al quedar en medio de balaceras.



Al referirse a la grave situación de violencia que se recrudeció en la ciudad en 2007, dijo que en la región se vivió después un círculo virtuoso de seguridad por 3 años, tiempo en que se recuperó a Baja California del crimen organizado.



Hernández Niebla opinó que la inseguridad regresó porque no se pusieron los topes y controles adecuados y se vive a expensas de la voluntad política de los gobernantes en turno.



“En aquel entonces, en 2007 Baja California era foco de atención de la federación, hoy no lo es, hay estados como Tamaulipas, Guerrero que viven situaciones más complicadas, lo que hace que la situación sea más complicada para la región.



No están alineadas las voluntades políticas tanto de la federación, del estado y municipio. Si coordinación se diera los resultados serían diferentes”, manifestó.



El Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, agregó, ha elaborado una propuesta contra la inseguridad basada en 16 líneas de acción y que se enfoca en la coordinación y profesionalización policiaca, un diagnóstico en materia de seguridad y en la dignificación de la policía.



Consideró que debido a que los resultados de estas líneas de acción podrían verse a mediano y a largo plazo, lo más urgente es que la ciudadanía haga presión social a los tres órdenes de gobierno para generar resultados.



El presidente del CCSP invitó a la sociedad civil para que a través de los consejos ciudadanos se sumen a hacer propuestas a favor de la seguridad.