CUT alerta a padres por 'sexting' entre menores de edad

TIJUANA, Baja California(GH)

Las autoridades educativas del Centro Universitario de Tijuana (CUT) alertaron a los padres de familia para que vigilen a sus hijos que estudian en escuelas secundarias, pues podrían estar exponiendo su vida sexual privada.



Así lo advirtió la docente en sicología del CUT, Gabriela Soria, quien dijo que los jóvenes de 12 a 15 años practican el “sexting”, es decir, comparten en las redes sociales textos, audio, videos o fotografías con contenido sexual explícito.



“Las jovencitas son las más acosadas. El ‘sexting’ ha causado serios problemas de acoso, extorsión y bullying que se presentan físicamente y dañan la autoestima de las víctimas”, lamentó Gabriela Soria.



Asimismo, comentó que los buscadores de pornografía han aprovechado la irresponsabilidad de los jóvenes en el uso de las redes sociales.



“Generalmente, quienes usan Facebook no investigan a quién va ser parte de su grupo de sus amigos, pero con tal de tener seguidores los aceptan. Y ahí mismo van publicando todo lo relacionado a su intimidad y eso es muy peligroso, sobre todo si este material caen en las manos de un pedófilo”, explicó la docente del CUT.



De acuerdo al coordinador Estatal de Averiguaciones Previas de la PGJE, Abraham Cortez Bernal, en Tijuana se han registrado 30 casos de “sexting” en distintas secundarias, los cuales fueron remitidos al orientador escolar del plantel.



El peligro aumentó cuando las ex parejas de las adolescentes divulgaron su intimidad sexual, lo que ocasionó altos índices de depresión. En cambio, en Estados Unidos se presentaron varios casos de suicidio.



Por ello, Gabriela Soria recomendó a los padres de familia estar informados sobre el uso de los teléfonos inteligentes y lenguaje que utilizan sus hijos cuando envían o reciben mensajes.



Además recomendó que los menores de 13 años no deben tener acceso al uso de las redes sociales. En caso de dar el consentimiento de tener un noviazgo, los padres también deben brindarles pláticas de educación sexual



La docente del CUT dijo que la Ley contempla hasta dos años de prisión a quien sea encontrado culpable de extorsión, chantaje o alguna actividad ilícita devengada del ‘sexting’. Para tal efecto, la víctima tiene hasta un año para denunciar y deberá tener captura de las fotografías y los mensajes recibidos.