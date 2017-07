Padres siguen buscando espacios en 'prepas' públicas

TIJUANA, Baja California(GH)

Los padres de familia siguen buscando espacios en preparatorias públicas, pues no quieren que sus hijos se queden sin estudiar.



Esto quedó comprobado ante la gran afluencia que ha tenido el Módulo de Atención del Centro de Formación Ciudadana, a donde acuden jóvenes junto con sus papás para obtener la posibilidad de ser reubicados en escuelas del gobierno.



A decir de los padres de familia este proceso se ha vuelto preocupante, pues el factor económico representa posiblemente un impedimento para que sus hijos ingresen al bachillerato.



Érica Acosta es madre de una adolescente cuyo nombre no que apareció en las listas de admisión de una preparatoria pública.



“Ahorita me dieron una oportunidad para que vaya una escuela privada, pero están por confirmarme si hay disponibilidad del espacio y de una beca. Pero estamos viendo esta opción porque mi hija sí quiere seguir estudiando”, platicó la señora Érica.



Y agregó que el hecho de que su hija estudie su preparatoria en una escuela privada representará un gasto mayor en lo que se refiere al transporte, compra de libros, entre otros artículos.



“Queríamos que nuestra dos hijas estuvieran en la misma escuela, porque las podemos llevar al mismo lugar, y así reducíamos gastos de los taxi o gasolina, y los horarios serían muy similares, ésas son las ventajas que miramos en las escuelas del gobierno”, dijo Erica Acosta.





Cabe señalar este proceso seguirá de lunes a viernes de 8 a 15 horas en el Centro de Formación Ciudadana, en donde se pide acudir dentro de este horario, pues el orden de atención es a través de fichas que se entregan ahí mismo.