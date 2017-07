Estudiantes se muestran inconformes por aumento de transporte

TIJUANA, Baja California(GH)

Alumnos de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) no están de acuerdo con que el Consejo Municipal del Transporte Público haya aprobado el ajuste a las nuevas tarifas del taxi que irán de 12 a 19 pesos; y las del camión de 12 a 16, las cuales cambiarán dependiendo la distancia.



“Nosotros consideramos que no es un ajuste, es un aumento que se está disimulando con la palabra ‘ajuste’. ¿Cómo se determinó el estudio, quiénes son los miembros del Consejo?”, exigieron conocer los jóvenes de UABC.



Asimismo, culparon al presidente de la Comisión de Vialidad y Transporte, regidor panista Arnulfo Guerrero, por este acto que lastimará los bolsillos de los estudiantes y del resto de la población.



En días pasados, el grupo de manifestantes había preguntado a Arnulfo Guerrero el número total de las rutas, que son 354, y tarifas del transporte, las cuales dijo desconocer.



“Y ahora que aprobó el aumento, ¿cómo puede decir esto? Que no sabe nada de las tarifas ni de las tarifas correspondientes para cada una de las rutas. Y ahora dice que existen 208 rutas ¿restó rutas, las eliminó o qué pasó? Él no sabe nada del tema, a mí parecer”, dijo Brandon Martínez, integrante del movimiento de UABC.



Además, expresó que sigue esperando que el presidente de Tijuana, Juan Manuel Gastélum, cumpla con su promesa de campaña de brindar transporte gratuito a los estudiantes, adultos mayores, personas con discapacidad, y que los atienda en una audiencia para discutir esta situación.



“Ya estamos hartos del transporte público en Tijuana, del aumento, del pésimo servicio y poca la poca atención que recibimos de las autoridades”, recriminó Brandon Martínez.



Finalmente, los manifestantes de UABC lamentaron la falta de interés por atender este tema, pues provoca que los chóferes se sientan protegidos por la ley para abusar de los usuarios, como sucedió la semana pasada en la cual turistas extranjeros fueron agredidos por negarse a usar el servicio de los taxis amarillos