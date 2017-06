Maestros del SNTE tomarán las oficinas del SEE

TIJUANA, Baja California(GH)

Los maestros de las Secciones 2 y 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) tomarán simbólicamente las oficinas del Sistema Educativo Estatal (SEE), mismas que están ubicadas entre el Palacio de Gobierno y Palacio Municipal de Tijuana.



Por esta razón se suspendieron las clases en 2 mil 700 escuelas de Baja California.



La secretaria general de la Sección 2, María Luisa Gutiérrez Santoyo, aclaró que los maestros no van a interrumpir el trabajo del personal del SEE.



“La toma de las instalaciones será de manera pacífica y sin obstaculizar el libre tránsito ni las labores de quienes ahí trabajan”.



Se estima que esta manifestación comience desde las 8:00 horas y termine hasta ya entrada la tarde.



Esta medida que el SNTE ha ejercido para presionar al Gobierno del Estado y a las autoridades educativas a que pague sus salarios, pensiones y jubilaciones ha sido criticada y a la vez aplaudida por los padres de familia en los planteles escolares y redes sociales.



“Por qué no se dejan de cosas y les pagan a los maestros, los niños merecen estudiar”. “El apoyo de padres de familia es importante para que el gobierno soluciones los problemas. Apoyemos a los maestros, es justo y es su derecho”.