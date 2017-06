Dejarán sin clases a 2 mil 700 escuelas en Estado con paro

TIJUANA, Baja California(GH)

Planteles escolares de Tijuana que integran las Secciones 2 y 37 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) suspenderán clases de nuevo mañana.



Los maestros dieron a conocer que este jueves tomarán las instalaciones del Sistema Educativo Estatal (SEE).



Por esta causa serán 2 mil 700 planteles educativos de Baja California los que van a estar cerrados.



Esta es parte de las estrategias que el SNTE realiza para obligar al Gobierno del Estado y a las autoridades educativas a que paguen los sueldos atrasados de los maestros interinos, pensiones y jubilaciones.



“No podemos volver a las aulas porque no ha habido respuesta alguna. Después de un mes de estar haciendo este tipo de manifestaciones y que hemos estado dando lapsos de tiempos, la Secretaría de Educación y la de Planeación de Finanzas no nos ha dado solución”, dijo ante los medios de comunicación la secretaria general de la sección 37, María Luisa Gutiérrez Santoyo.



Asimismo, pidió que el problema del magisterio no se politice, pues es un “tema ciudadano que nos afecta a todos en Baja California”.



Cabe señalar que la Sección 37 está conformada por 11 mil 914 docentes y personal de apoyo, quienes se desempeñan en 969 escuelas de educación básica.