'Siempre he sido empresario': Kurt Honold

TIJUANA, Baja California(GH)

El presidente electo del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Tijuana, Kurt Honold Morales sostuvo que siempre ha sido empresario y se postuló ante la invitación de amigos del sector.



"Soy priista, sí, siempre he sido, desde que tengo 18 años de edad, nunca lo voy a negar", manifestó.



Sin embargo, aseguró que no siempre concuerda con las decisiones del partido.



"Siempre he sido empresario", afirmó al referir que a formado parte de organismo como el Cotuco y Canaco.



"Muchos amigos me pidieron que yo podía ser una persona que pudiera seguir haciendo el buen trabajo que Humberto Jaramillo ha estado haciendo y que uniera al sector", refirió.



Además, señaló que dará continuidad al trabajo que realizó Humberto Jaramillo Rodríguez al frente del CCE.



"No soy una persona muy protagonista", manifestó Honold Morales.



Los 16 organismos que integran el CCE en Tijuana participaron en la elección.



Por estatutos del CCE, no se dan a conocer la cantidad de votos que obtuvo cada candidato, explicaron.