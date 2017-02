'Rebasa' a la PGJE el nuevo sistema

MEXICALI, Baja California(GH)

Tijuana, Tecate, Playas de Rosarito y Ensenada, municipios donde la Reforma Penal entró en vigor posteriormente que Mexicali, han presentado, al igual que éste último, un incremento en la incidencia delictiva desde el mes que esto entró en vigor y sólo algunos la han mantenido.



En todos ellos, la diferencia en el crecimiento de denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) y las causas que han sido judicializadas ante un Juez, cada vez crecen más.



A la situación se le suma el más reciente indicador de gestión de la Fiscalía, que revela que la Policía Ministerial sólo concluye el 65.44% de las órdenes de investigación que se le asignan, lo que le ha costado una alerta roja dentro del “semáforo” de indicadores de gestión dentro del Poder Ejecutivo.



Se espera que este indicador mejore para este 2017, cuando la meta propuesta es que el 75% de las órdenes sean atendidas y resueltas, lo que se reflejaría en la resolución de los casos que investiga la PGJE.



Mientras tanto, la brecha entre las denuncias que presenta la ciudadanía y las resoluciones en el marco del Nuevo Sistema de Justicia Penal, parecen ir creciendo de manera paulatina.



La Brecha



Desde la entrada en vigor del Nuevo Sistema en el resto de los municipios en el estado, existe un número mínimo de casos que terminan ante un Juez.



Un número importante de casos se resuelven a través de la mediación en el Sistema Estatal de Justicia Alternativa Penal, que, por mucho, concluye más casos que un Tribunal del Poder Judicial.



Con la suma de ambos métodos de resolución de conflictos, aún persiste una brecha con los casos que no son resueltos, ya sea porque siguen en investigación o porque no ha acumulado suficientes pruebas para resolverse.



Aún así, una diferencia se presenta con los casos resueltos, pues aún cuando se presentan casos ante el Poder Judicial para su resolución, algunos de ellos no terminan a favor de la Fiscalía.



Otro número más, se encuentra como Causa Penal abierta, en espera de que se determine por un Juez alguna resolución. Esta situación es más notoria en Mexicali, donde, desde el 2010, la reforma penal entró en vigor.



El Costo



Baja California destaca entre los estados con mayor apoyo federal para la implementación del Nuevo Sistema de Justicia Penal de acuerdo a los tabuladores del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).



Tan sólo entre el 2012 y el 2016, Baja California recibió 149 millones 287 mil 830.78 pesos, un monto superior al promedio nacional, incluso por arriba de estados como Chihuahua, Coahuila, Michoacán, Nuevo León, Estado de México, Sinaloa, Sonora o Veracruz.



Solo la Ciudad de México, Jalisco y Baja California se encuentran entre las entidades que mayor cantidad de recursos recibieron para la implementación del Nuevo Sistema por parte de la Federación.



A pesar de esto, apunta un análisis del IMCO, para 2016, Baja California obtuvo una calificación “Media Alta”, respecto a la implementación del Nuevo Sistema de Justicia, al fallar en al menos uno de los ejes de la implementación.



En su reporte “Proyecto Justicia”, el IMCO señala:

Los recursos recibidos por la entidad rebasan considerablemente la media nacional y es la entidad que recibió más recursos del fideicomiso otorgado por BANOBRAS en 2015 para la construcción de infraestructura (tres veces el promedio nacional). Pese a lo anterior, sólo logró un nivel de implementación medio alto. A su vez, la percepción de inseguridad ha aumentado en los últimos años junto con la tasa de homicidio. Los medios informativos de la región señalan problemas presupuestarios, en la capacitación de operadores y en la operación del NSJP.



Tan solo para la capacitación del personal de la PGJE en los municipios de Ensenada, Tijuana y Playas de Rosarito, que apenas este 2016 entró en vigor el Nuevo Sistema, la Procuraduría invirtió más de 3 millones de pesos:



Fondo Auxiliar para Seguridad Pública (FASP): 1 millón 795 mil 239 pesos

Administrativos: 29 mil 999 pesos

Cursos y Congresos: 37 mil 120 pesos

SETEC: 1 millón 453 mil 750 pesos

TOTAL: 3 millones 315 mil 109 pesos.



Los ganadores



Desde 2010, la PGJE ha emanado otros gastos para continuar con capacitación para su personal sobre el Nuevo Sistema de Justicia y su operación, como capacitaciones para fiscales o módulos de materias relativas a Juicios Orales.



Por ejemplo, hasta el 2014, la PGJE invirtió más de 17 millones de pesos para preparar al personal para la inminente entrada en vigor del NSJP en todo el estado.



Los recursos terminaron ese año, mayormente, en el Instituto de Estudios Ratio Legis, una institución con domicilio en la Ciudad de México, en la delegación Coyoacán que hoy ya no figura en el padrón de proveedores del Gobierno del Estado.



Todos los contratos, firmados por Carlos Iván Guinto Martínez como representante legal de la institución, se justificaron a la institución en razón de que la PGJE no contaba con el personal ni los recursos para capacitar a sus operadores.



Aún con las inversiones que se han hecho para capacitación en la PGJE, la realidad es que son más aún los delitos que quedan impunes con una Policía Ministerial que apenas puede resolver poco más de la mitad de las investigaciones que se le asignan.



Radiografía delictiva ?(bajo el Nuevo Sistema)



MEXICALI



(A partir del 11 de agosto ?de 2010)

Delito con más casos ?presentados ante Juez

?- Robo con violencia: 19.1% (2 mil 980 casos)

- Robo Calificado: 15.6% (2 mil 432 casos)

-Robo equiparado de motor: 12.1% (1 mil 885 casos)

- Lesiones: 8.8% (1 mil 355 casos)

- Daños: 7.5% (1 mil 158 casos)

Tiempo promedio ?para dictar sentencia: ?

- Juicio Abreviado: 5 meses 14 días

- Juicio Oral: 15 meses y 3 días

?5 mil 428 en sentencias condenatorias



TECATE

?(A partir del 11 de noviembre de 2015)

Delito con más casos presentados ante Juez

?- Violencia Familiar: 20.3% (44 casos)

- Robo con violencia: 11.88% 25 casos

- Robo calificado: 9.9% (23 casos)

- Lesiones: 7.43% (21 casos)

- Robo equiparado de auto: 7.43 % (19 casos)

?41 sentencias condenatorias



ENSENADA



?(A partir del 11 marzo de 2016)

?Robo con violencia: 16.62% (52 casos)

Robo calificado: 12.66% (35 casos)

Lesiones: 9.50% (31 casos)

Daño: 7.65% (27 casos)

43 sentencias condenatorias



ROSARITO



?(A partir del 18 de junio de 2016)

?Robo equiparado auto: 27.78% (14 casos)

Robo calificado: 16.67% (12 casos)

Lesiones: 9.72% (5 casos)

Robo de vehículo: 9.72% (6 casos)

Daños: 9.72% (6 casos)



TIJUANA



?(A partir del 18 de junio de 2016)

?Robo con violencia: 16.9% (126 casos)

Robo equiparado auto: 14.7% (123 casos)

Delitos contra la Salud: 9.5% (75 casos)

Homicidio: 8.4% (64 casos)

Robo calificado: 7.4% (53 casos)



97 sentencias

condenatorias