Policías y manifestantes tienen enfrentamiento verbal en Rosarito

ROSARITO, Baja California(GH)

Los ánimos se enardecieron en el bloqueo que se mantiene en la terminal de Almacenamiento y Distribución de Pemex con un enfrentamiento entre manifestantes y agentes policiacos.Desde las 4:00 horas de hoy, agentes de distintas corporaciones policiacas se encuentran en la calle aledaña a Pemex, pues no hubo acuerdo para suspender el bloqueo de las pipas abastecedoras.Sin embargo, inició un enfrentamiento esta mañana entre los manifestantes y la Policía, que ha estado a punto de llegar a los golpes.Los gritos entre los inconformes y los agentes del orden han ido subiendo de tono y cada día se concentran más personas en el lugar.Policías antimotines desalojaron a los manifestantes que bloqueaban el acceso a las pipas de abastecimiento a las instalaciones de Pemex, en Rosarito.El movimiento policiaco se acercó al grupo de manifestantes obligándolos a dar marcha atrás, y en cuestión de minutos los desalojaron hacia el bulevar Benito Juárez, donde permanecen, en estos momentos.La violencia se vivió por minutos y piedras surgieron de todos lados, aunque no se reportan heridos de gravedad.La situación sigue critica en Rosarito, tras intervención de la Policia, conatos de violencia surgen a todo momento.Algunas personas son detenidas pero no se ha dado número de quienes se encuentran en poder de los agentes.