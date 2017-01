Bloqueo en Rosarito sigue; llegan agentes de varias corporaciones

ROSARITO, Baja California(GH)

No hubo acuerdo, y desde las 4:00 horas de este día, agentes policiacos de distintas corporaciones se encuentran sobre la calle que cruza la plaza Pabellón Rosarito y da hacia la Terminal de Almacenamiento y Distribución de Pemex, donde los manifestantes han colocado una malla humana.



Hasta el momento no se ha hecho uso de la fuerza pública, por lo que manifestantes y policías se encuentran a una distancia de poco más de 100 metros, sobre la misma calle, en espera.



Los quejosos indicaron que poco después de las 4:00 horas, llegaron los policías y el comisario de la Policía Federal, Pedro Hernández intentó dialogar con ellos para suspender el bloqueo a las pipas repartidoras de combustible, pero no hubo acuerdo.



Desde esa hora la presencia policiaca ha sido permanente en el lugar, pero se informó que el bloqueo a las pipas abastecedoras continúa.