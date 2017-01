Pemex pide al Estado intervenir

TIJUANA, Baja California(GH)

Petróleos Mexicanos (Pemex) señaló que los bloqueos en las terminales de almacenamiento han alcanzado una situación crítica, que además del abasto a gasolineras han afectado la operación de los aeropuertos de Tijuana y Mexicali.



Ante esta situación, demandó “a las autoridades estatales a intervenir y tomar las medidas necesarias que permitan regularizar la distribución y suministro de combustibles en la región”.



A través de un comunicado de prensa, exhortó a las personas que mantienen el bloqueo en las terminales de almacenamiento y despacho de Mexicali y Rosarito a permitir el paso de las pipas a fin de reanudar a la brevedad el abasto de combustibles.



Hasta el cierre de edición, 85% de las gasolineras de la ciudad se encontraban cerradas por falta de combustible, que representan 190 de los 226 establecimientos, de acuerdo a información de Asociación de Propietarios de Estaciones de Gasolina en Tijuana.



La terminal de Rosarito fue bloqueada el lunes y actualmente se mantiene cerrada la vialidad de acceso, evitando la circulación de los autotanques.



Llevará días

El restablecimiento de servicio en las estaciones de gasolina de la ciudad tomará días porque el bloqueo en la planta de Pemex en Rosarito continúa y ayer solo salieron 33 pipas, declaró el consejero de la Asociación de Propietarios de Estaciones de Gasolina en Tijuana, Alejandro Robles Borja.



"Va a seguir el desabasto, vamos a seguir varios días con las gasolineras cerradas, es un caso atípico, pero sí es seguro decir que todavía va a durar un par de días", manifestó.



Aproximadamente a las 5:00 horas del viernes pipas de combustible comenzaron a salir de la planta de Rosarito, pero horas más tarde continuó el bloqueo de ciudadanos inconformes por el aumento del precio de la gasolina.



Detalló que lo más común es que cada gasolinera tenga tanques de 60 mil litros, uno de cada producto: Magna, Premium y Diésel, mientras que las pipas de Pemex son de 20 mil y de 30 mil litros.



"Hay algunos gasolineros que tienen sus pipas, pero son muy pocos", señaló.



Homologación

"Las manifestaciones, que son legales y válidas, quienes las están llevando a cabo tienen que ser muy conscientes de que no podemos afectar a terceras personas, el que no se pueda suministrar gasolina en las ciudades es en perjuicio directo del ciudadano", sostuvo el gobernador del Estado, Francisco Vega de Lamadrid.



La competencia directamente del Estado es con California, dijo, por lo que se requiere que el precio de la gasolina sea más barato o cuando menos igual.



Sin registro? de saqueos ?a comercios



Hasta el momento los comercios de Tijuana no han sido victimas de saqueos, notificó el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) Tijuana, Gilberto Leyva Camacho.



"Afortunadamente aquí en Tijuana no tenemos ningún reporte de saqueo a ningún comercio afiliado a la Canaco y estamos muy pendientes".



Detalló que ayer sostuvieron una reunión con el secretario de Seguridad Pública Municipal, Marco Antonio Sotomayor Amezcua, para abordar la situación que se pudiera dar como parte de las movilizaciones en contra del aumento del precio de los combustibles.



"No se vale que aprovechen estos momentos para andar vandalizando comercios, nada tiene que ver un comercio con un tema de la gasolina", señaló.



Leyva Camacho exhortó a la ciudadanía a no sumarse a los supuestos saqueos en los que están convocando en redes sociales.



"Hay gente que aprovecha esta situación para estar desinformando a la gente en las redes, hay que verlo con mucho detenimiento y mucha precaución", agregó.