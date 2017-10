Gobierno deberá contratar a empresa responsable: Julieta Aguilera

TIJUANA, Baja California(GH)

El Gobierno Municipal deberá hacer un trabajo de investigación para no contratar una empresa corrupta e irresponsable para la concesión del alumbrado público declaró la regidora Julieta Aguilera Castro.



Misma que aseguró desconocer las bases del proyecto ya que la autoridad no les ha informado.



“Yo formaba parte del Comité de Transparencia y no he sido convocada para recibir el informe que ya estuvieran listo todo el trámite necesario para empezar convocar a la licitación me parece a mi lamentable esa declaración del alcalde”, dijo.



Inclusive había solicitado fueran integrados a las mesas de trabajo personal del Instituto Metropolitano de Planeación además de un estudio por parte del Colegio de Ingenieros Electromecánicos como un tipo anteproyecto parecido al que se hizo con el tema del alza del transporte.



Uno de los puntos que espera estén dentro de las bases es que las empresas que participen a nivel nacional no tengan malos antecedentes, de irresponsabilidad, negligencia y corrupción.