Advierten sobre riesgos del Nodo Exprés

TIJUANA, Baja California(GH)

El cierre del Nodo 20 de Noviembre, hasta que se tomen las acciones que cumplan con la seguridad requerida, exige la Asociación Mexicana de Ingenieros Constructores de Baja California (Amicbc) con base en la opinión técnica visual que realizó.



"De acuerdo a los valores conocidos que se utilizaron de diseño para el puente del Nodo 20 de Noviembre, podemos asegurar que la carga utilizada no es la adecuada por el tipo de tráfico vehicular de la zona", expone.



Se especifica que el diseño del puente es para carreteras alimentadoras con una carga viva vehicular de 20.5 toneladas, pero la carga del tráfico que circula en el Nodo es de 66.5 toneladas.



"Con la carga de diseño utilizada, si el puente no se refuerza, lo más probable es que falle", afirma la Asociación en el documento de su dictamen.



Además, las placas las consideran inapropiadas para evitar la distorsión de las vigas de acero utilizadas en el puente, y es posible que se resientan cuando exista algún movimiento sísmico, viento o exceso de tráfico vehicular, así como la carga del tren.



"Consideramos también la posibilidad de falla en el anclaje de los pilotes por la poca profundidad en los mismos, y el momento que se produce en el empotramiento", agrega.



Los pilotes

El 90% de los pilotes no tiene una carga simétrica, la separación de los mismos es de aproximadamente 30 centímetros, pero debe de ser 8 centímetros, además tienen cortes verticales, está expuesto el acero y tienen concreto de mala calidad.



Dichas condiciones, expone el organismo en el dictamen, hacen obligatorio el cierre inmediato de la circulación por parte de Protección Civil”.



Tome nota

Entre las fallas están:

-La obra es para una carga vehicular de 20.5 toneladas, pero por el lugar es necesaria de 66.5 toneladas

-90% de los pilotes tienen fallas

-El concreto es de mala calidad

-El acero de los pilotes está expuesto

-La obra no evitará el acumulamiento de agua