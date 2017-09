Buscan regularizar fraccionamientos con las autoridades

TIJUANA, Baja California(GH)

En la ciudad existe un rezago de 91 fraccionamientos que no han sido entregados al Ayuntamiento de Tijuana, algunos de ellos fueron creados desde hace 50 años.



La regidora presidenta de la Comisión de Desarrollo Urbano, Obras y Servicios Públicos, Myrna González Medina, informó que al no ser entregados por los fraccionadores el gobierno municipal no tiene la obligación de otorgar los servicios a pesar de que pagan predial.



En la presente administración municipal han sido incorporados doce fraccionamientos, de los cuales cuatro fueron aprobados en la última sesión de Cabildo.



Se trata de Cumbres II, Leandro Valle, San Miguel segunda Etapa Río Tijuana y Lomas Taurinas, que tienen entre 20 y 40 años de haber sido edificados.



Con dicha aprobación, podrán darles servicio de recolección de basura, alumbrado público y bacheo en sus calles.



“Tienen muchísimos años que no se entregaban fraccionamientos, entonces estamos adecuado las medidas para incorporarlos aquellos con 50 años de antigüedad ya que los fraccionadores ya no están al alcance”, dijo.



Otro punto aprobado en el cuerpo edilicio, fue la reforma de 35 artículos del Reglamento de Edificación.