Aumentan robos a planteles en los últimos meses

TIJUANA, Baja California(GH)

El robo a planteles educativos ha sido más recurrente en últimas fechas, declaró el ex presidente de la Comisión de Educación de la Coparmex y director de una escuela particular, Gustavo Fernández de León.



"No pudiera dar una estadística, pero sí se ha dado, sí se ha dado últimamente con mayor frecuencia que antes", manifestó.



El lunes por la tarde el Instituto Defensores de Baja California fue víctima de un asalto a mano armada, el primer caso en su tipo reportado en lo que va del año.



"Afortunadamente no hubo el pánico que se pudo haber generado con tantos alumnos, pero que no vuelva a ocurrir, que se mantenga bien vigilado los perímetros de las escuelas, que la delincuencia sepa que no se deben de meter en las escuelas, en ningún establecimiento", refirió.



"Es un tema que nos preocupa muchísimo a todos, obviamente ha habido robos a las escuelas que no son muy sonados porque son robos que ocurren en las noches, se roban un proyecto o una pantalla, lo que pueden”, añadió.



Fernández de León indicó que como escuelas particulares, solicitan mejor y mayor seguridad por parte de las autoridades.



"Es un momento de reflexionar, estamos siendo muy vulneradas las escuelas, todas contamos con medidas de seguridad, me queda clarísimo, pero a gente como esa, con estrategias, siempre es complicado", dijo.



Las escuelas, por obligación, indicó, tienen planes internos de protección civil y cuentan con las medidas de seguridad que el cuidado de los niños requiere.