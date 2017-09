Reforzarán en escuelas seguridad tras asalto

TIJUANA, Baja California(GH)

A raíz del asalto ocurrido en el Instituto Defensores de Baja California, localizado en la colonia Postal, se reforzarán las medidas de seguridad en escuelas particulares en la ciudad.



El lunes por la tarde, un sujeto ingresó a dicha escuela argumentando que quería pedir información para un alumno de nuevo ingreso, y ya dentro, amenazó a la directora con un arma de fuego.



El sujeto, junto con otro cómplice, la despojó de 5 mil pesos, producto de una venta de libros, y a una madre de familia le quitó su cartera y teléfono celular, mientras 390 alumnos estaban en clase.



Los asaltantes no tuvieron problemas para entrar porque, pese a que la puerta está cerrada la mayor parte del tiempo, solo solicitaron entrar a pedir informes para que se les abriera.



“Me dio mala espina, la verdad, trato de no etiquetar a la gente, pero la verdad esta persona obviamente no parecía padre de familia y, al verlo sospechoso, le pregunté qué se le ofrecía”, explicó Claudia Mondaca Arenas, directora del instituto.



Fue la primera ocasión en que el plantel sufrió un asalto y eso ha provocado que se tomen mejores medidas de seguridad.



“Lo que vamos a hacer es que cada vez que vengan por algún alumno se va a mantener cerrada la puerta, vamos a contratar un guardia de seguridad, no sabemos si de una empresa privada o un policía comercial, reparar nuestro sistema de vigilancia, las cámaras, y suspendimos asambleas y reuniones con papás hasta que tengamos guardia”, dijo la directora.



La alerta

El asalto ha provocado alerta en todo el sector de escuelas particulares por ser la primera vez que una institución es robada en horario de clases.



Como muchos, por no decir todos, el sector educativo se encuentra a merced de la delincuencia, apuntó Jorge Velázquez Reynoso, presidente de la Asociación de Escuelas Particulares de Tijuana.



“Lo grave de esto es que fue en presencia de los alumnos, sin el menor respeto por la niñez, que se encuentra a merced de malhechores, porque a pesar del vigilante pudieron acceder a punta de pistola”, agregó.



Velázquez Reynoso añadió que se solicitó al titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM), Marco Sotomayor, tomar medidas para que los alumnos estén seguros.



“Como sector estamos en pláticas con el secretario de seguridad para implementar un plan que nos acerque a la tan anhelada seguridad”, detalló.



PADRES PREOCUPADOS POR INSEGURIDAD



Lidia, la madre de un alumno de preescolar, exigió que la escuela aclare cuáles serán las medidas que se tomarán para evitar que una situación similar suceda nuevamente.



“Lo que nos inquieta como padres de familia es lo que hará la escuela y que nos digan que nuestros hijos van a estar seguros”, comentó.



La madre de familia, a quiendespojaron de su cartera y celular, está a la espera de que el instituto dé una explicación para definir lo que hará.



“No hicieron alboroto, fue muy tranquilo, me quitaron la cartera y el celular rápido; le voy a dar la oportunidad a la escuela de que me digan que pasará y sabré qué medidas tomar”, apuntó.