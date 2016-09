Ieebc aún no puede asignar diputaciones y regidurías: Tjebc

MEXICALI, Baja California(GH)

El Consejo General del Instituto Estatal Electoral de Baja California (Ieebc) no puede hacer las asignaciones de diputados y regidores de representación proporcional aún porque la elección no ha causado estado, afirmó Martín Ríos Garay.



El presidente del Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (Tjebc) señaló que las cuatro impugnaciones resueltas por el Tribunal la tarde del lunes fueron las últimas derivadas de la elección que se analizaron a nivel estatal.



No obstante, existen asuntos pendientes en la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (Trife) que tienen que ver con los Distritos 3 y 8.



Agregó que todavía pueden darse algunas apelaciones sobre el proceso electoral referentes a la asignación de diputados o la de regidores de representación proporcional que haga el Consejo General del Ieebc.



Puntualizó que el Consejo General del Ieebc todavía no puede hacer dichas asignaciones porque siguen pendientes las resoluciones de los dos distritos a nivel federal.



Será hasta que la Sala Superior resuelva ambos recursos que se estará en la posibilidad de hacer las asignaciones respectivas, mencionó.



