Lista de colonias afectadas por el corte de agua de la Cespt

Consulte aquí el listado de las 332 colonias que serán afectadas por el corte de agua anunciado por la Cespt, que iniciará el próximo 8 de septiembre.
Cant. Colonia/Fraccionamiento Distrito Delegación
1 ALEMAN A. ESQUER C. CENTRO
2 ALTAMIRA A. ESQUER C. CENTRO
3 ALTAMIRA SUR A. ESQUER C. CENTRO
4 AMERICA PARAISO CENTRO
5 BOSQUE PARAISO CENTRO
6 BUROCRATA HIPODROMO PARAISO CENTRO
7 CALETTE PARAISO CENTRO
8 CANON DE LA PEDRERA PARAISO CENTRO
9 CANON DEL SOL A. ESQUER C. CENTRO
10 CANON GUERRERO A. ESQUER C. CENTRO
11 CAÑON K A. ESQUER C. CENTRO
12 CATAVINA PARAISO CENTRO
13 CHAPULTEPEC PARAISO CENTRO
14 CHAPULTEPEC 10 PARAISO CENTRO
14 CHAPULTEPEC 10 PARAISO CENTRO
15 CHAPULTEPEC 9 PARAISO CENTRO
16 CHAPULTEPEC DOCTORES PARAISO CENTRO
17 CHAPULTEPEC ESTE PARAISO CENTRO
18 CHAPULTEPEC JARDINES PARAISO CENTRO
19 CHULA VISTA PARAISO CENTRO
20 COLINAS DE AGUA CALIENTE PARAISO CENTRO
21 CUBILLAS PARAISO CENTRO
22 CUBILLAS SUR PARAISO CENTRO
23 CUMBRES DE JUAREZ PARAISO CENTRO
24 DAVILA PARAISO CENTRO
25 GAVILONDO PARAISO CENTRO
26 GUADALAJARA PARAISO CENTRO
27 GUADALAJARA FUNDADORES PARAISO CENTRO
28 GUERRERO A. ESQUER C. CENTRO
29 HACIENDA AGUA CALIENTE PARAISO CENTRO
30 HACIENDA LINDA VISTA A. ESQUER C. CENTRO
31 HACIENDA REMOSA PARAISO CENTRO
32 HERRADURA PARAISO CENTRO
33 HERRADURA NORTE PARAISO CENTRO
34 HERRADURA SUR PARAISO CENTRO
35 HIDALGO A. ESQUER C. CENTRO
36 HIPODROMO PARAISO CENTRO
37 HIPODROMO 5 PARAISO CENTRO
38 INDEPENDENCIA A. ESQUER C. CENTRO
39 JOHNSON NORTE A. ESQUER C. CENTRO
40 JOHNSON SUR A. ESQUER C. CENTRO
41 JUAREZ PARAISO CENTRO
42 JUAREZ (CACHO) PARAISO CENTRO
43 LINDA VISTA A. ESQUER C. CENTRO
44 LOMAS DE AGUA CALIENTE PARAISO CENTRO
45 LOMAS DE AGUA CALIENTE 1 PARAISO CENTRO
46 LOMAS DE AGUA CALIENTE 3 PARAISO CENTRO
47 LOMAS DE AGUA CALIENTE 5 PARAISO CENTRO
48 LOMAS DE AGUA CALIENTE 6 PARAISO CENTRO
49 LOMAS DE LOS DOCTORES PARAISO CENTRO
50 LOMAS DEL RIO PARAISO CENTRO
51 LOMAS HIPODROMO PARAISO CENTRO
52 LOMAS HIPODROMO CAMINO REAL PARAISO CENTRO
53 MADERO PARAISO CENTRO
54 MADERO SUR PARAISO CENTRO
55 MAESTRO PARAISO CENTRO
56 MARRON PARAISO CENTRO
57 MEXICO PARAISO CENTRO
58 MORELOS A. ESQUER C. CENTRO
59 NEIDHART PARAISO CENTRO
60 OASIS PARAISO CENTRO
61 PARQUE INDUSTRIAL LA JOLLA A. ESQUER C. CENTRO
62 PIEDRERA PARAISO CENTRO
63 PLANETARIO PARAISO CENTRO
64 PUERTA DE HIERRO PARAISO CENTRO
65 RANCHO EL GRANDE PARAISO CENTRO
66 RANCHO GRANDE PARAISO CENTRO
67 RESIDENCIAL COLINAS DE CHAPULTEPEC PARAISO CENTRO
68 RINCON COLONIAL PARAISO CENTRO
69 RINCONADA DE LA CACHO PARAISO CENTRO
70 VILLA LOMAS PARAISO CENTRO
71 AZCONA A. ESQUER C. CENTRO
72 CANON YUCATAN A. ESQUER C. CENTRO
73 FRANCISCO VILLA A. ESQUER C. CENTRO
74 PROGRESO A. ESQUER C. CENTRO
75 ROMA A. ESQUER C. CENTRO
76 ROSALES A. ESQUER C. CENTRO
77 ROSAS A. ESQUER C. CENTRO
78 JERONIMO PARAISO LA MESA
79 MIRADOR LA MESA PARAISO LA MESA
80 OLIVOS PARAISO LA MESA
81 PALMAS PARAISO LA MESA
82 PARAISO PARAISO LA MESA
83 REAL DE LA ARBOLEDA PARAISO LA MESA
84 SONORA PARAISO LA MESA
85 VOLCANES PARAISO LA MESA
86 COLINAS SAN ANGEL PARAISO MESA
87 CAÑON ALACRANES A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
88 SAN ANGEL A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
89 ALBATROS A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
90 ALBERTO BUSTAMENTE A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
91 ALTOS A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
92 ANEXA LOS LAURELES ( ZI ) A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
93 ANTONIO DEL MAR ROSARITO PLAYAS DE TIJUANA
94 AZTECA A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
95 BAJA MALIBU ROSARITO PLAYAS DE TIJUANA
96 CALLEJON PALMERAS ( ZI ) A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
97 CANON DEL MATADERO A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
98 CANON TAMPICO A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
99 COLINAS DEL MEDITERRANEO A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
100 COLINAS DEL SOL A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
101 CORONA DEL MAR A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
102 CORONA ENCANTADA A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
103 COSTA CORONADO RESIDENCIAL A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
104 CUEVA A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
105 CUMBRES A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
106 CUMBRES DE INETT ( ZI ) A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
107 CUSPIDE A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
108 DIVINA PROVIDENCIA A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
109 DIVINA PROVIDENCIA II ( ZI ) A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
110 GRAN TENOCHTITLAN A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
111 GRAN TENOCHTITLAN ( ZI ) A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
112 GRANJAS ( ZI ) A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
113 GRANJAS DEL MAR ( ZI ) A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
114 GRANJAS FAMILIARES LA ESPERANZA A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
115 GRANJAS LA ESPERANZA ( ZI ) A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
116 HABITACIONAL ESTRELLA A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
117 HERRERA A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
118 JOSE GPE OSUNA MILLAN A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
119 JOSE GPE. OSUNA MILLAN ( ZI ) A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
120 LA ISLA A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
121 LADERAS DEL MAR A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
122 LAURELES A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
123 LAZARO CARDENAS A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
124 LAZARO CERDENAS 3RA. MESA A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
125 LOMAS DE TIJUANA A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
126 LOMAS DEL MAR A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
127 LOMAS DEL PACIFICO A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
128 LOMAS DEL PORVENIR A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
129 LOMAS ENCANTADAS A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
130 LOMAS MISION DEL SOL A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
131 MANUEL GUTIERREZ NAJERA A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
132 MAR VISTA A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
133 MATEO A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
134 MILENIO 2000 CORONA ENCANTADA (ZI) A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
135 MILENIO 2000 HERRADURA ( ZI ) A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
136 MILENIO 2000 I SECC ( ZI ) A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
137 MILENIO 2000 II SECC ( ZI ) A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
138 MILENIO 2000 II SECC L-2 (ZI) A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
139 MILENIO 2000 III SECC. (ZI) A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
140 MILENIO 2000 IV SECC ( ZI ) A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
141 MIRADOR A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
142 MIRADOR ( ZI ) A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
143 MIRAMAR A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
144 MISION DEL SOL A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
145 PALMERAS A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
146 PATRIOTISMO A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
147 PERLA RESIDENCIAL A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
148 PLAYAS CANTINEROS A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
149 PLAYAS CORONADO A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
150 PLAYAS COSTA AZUL A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
151 PLAYAS COSTA HERMOSA A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
152 PLAYAS DE TIJUANA A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
153 PLAYAS DE TIJUANA COSTA A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
154 PLAYAS DE TIJUANA COSTA DE ORO A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
155 PLAYAS DE TIJUANA JARDINES A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
156 PLAYAS DE TIJUANA JARDINES DEL SOL A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
157 PLAYAS DE TIJUANA MONUMENTAL A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
158 PLAYAS DE TIJUANA TRIANGULO DE ORO A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
159 PLAYAS DORADO A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
160 PLAYAS SECCION CANTINEROS ( ZI ) A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
161 PLAYAS TERRAZAS DE MENDOZA A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
162 PUESTA DEL SOL A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
163 RANCHO DURAZNO A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
164 RANCHO LAS FLORES A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
165 REAL MEDITERRANEO ROSARITO PLAYAS DE TIJUANA
166 RESIDENCIAL HACIENDA DEL MAR ROSARITO PLAYAS DE TIJUANA
167 RUIZ VALENCIA A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
168 SANTA ROSA HERRERA A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
169 SOLER A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
170 TERRAZAS DEL SOL ( ZI ) A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
171 TERRAZAS SAN BERNARDO A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
172 UNION A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
173 VILLAMAR A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
174 VISTA AL MAR A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
175 VISTA DEL PACIFICO A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
176 VISTA ENCANTADA A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
177 XICOTENCATL LEYVA ( ZI ) A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
178 XICOTENCATL LEYVA ALEMAN A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
179 XICOTENCATL LEYVA II A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
180 XICOTENCATL LEYVA MORTERA A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
181 ALFONSO BALLESTEROS PARAISO S.A.B.
182 ANTORCHA CAMPESINA 1 A. ESQUER C. S.A.B.
183 ANTORCHA PROGRESO A. ESQUER C. S.A.B.
184 ARTESANAL A. ESQUER C. S.A.B.
185 CANADAS GRANJAS LA ES PERANZA ( ZI ) A. ESQUER C. S.A.B.
186 CANON DEL PATO A. ESQUER C. S.A.B.
187 CARRETAS A. ESQUER C. S.A.B.
188 CARRETAS ( ZI ) A. ESQUER C. S.A.B.
189 CHIHUAHUA A. ESQUER C. S.A.B.
190 CIMA A. ESQUER C. S.A.B.
191 CIUDAD JARDIN A. ESQUER C. S.A.B.
192 CORTEZ A. ESQUER C. S.A.B.
193 FAUSTO GONZALEZ A. ESQUER C. S.A.B.
194 FLORES MAGON A. ESQUER C. S.A.B.
195 FLORES MAGON ( ZI ) A. ESQUER C. S.A.B.
196 FRANCISCO ZARCO A. ESQUER C. S.A.B.
197 HACIENDA SAN JUAN A. ESQUER C. S.A.B.
198 HECTAREAS 5 Y 8 A. ESQUER C. S.A.B.
199 HEROES DE LA INDEPENDENCIA L-1 ( ZI ) A. ESQUER C. S.A.B.
200 IGNACIO RAMIREZ PARAISO S.A.B.
201 ISMAEL LLAMAS PARAISO S.A.B.
202 JARDINES DE LAS CRUCES PARAISO S.A.B.
203 JARDINES DE SAN CARLOS PARAISO S.A.B.
204 JIBARITO A. ESQUER C. S.A.B.
205 JOSE DEL RIO PARAISO S.A.B.
206 LOMA BONITA NORTE A. ESQUER C. S.A.B.
207 MANUEL PAREDES A. ESQUER C. S.A.B.
208 MANUEL PAREDES 1A SECC A. ESQUER C. S.A.B.
209 MANUEL PAREDES 2A SECC A. ESQUER C. S.A.B.
210 MANUEL PAREDES 3 SECC. A. ESQUER C. S.A.B.
211 MICHOACAN A. ESQUER C. S.A.B.
212 MILITAR PARAISO S.A.B.
213 MONTE A. ESQUER C. S.A.B.
214 MONTE SAN ANTONIO PARAISO S.A.B.
215 MONTERREY PARAISO S.A.B.
216 MONTERREY LADERAS PARAISO S.A.B.
217 MONTES OLIMPICOS A. ESQUER C. S.A.B.
218 NIÑOS HEROES A. ESQUER C. S.A.B.
219 NUEVA AURORA A. ESQUER C. S.A.B.
220 NUEVA ERA PARAISO S.A.B.
221 NUEVO MILENIO A. ESQUER C. S.A.B.
222 OASIS A. ESQUER C. S.A.B.
223 OAXACA ANGEL FERNANDEZ A. ESQUER C. S.A.B.
224 OBRERA PARAISO S.A.B.
225 OBRERA 2 PARAISO S.A.B.
226 OBRERA 3 PARAISO S.A.B.
227 OBRERA 3RA. SECC. ( ZI ) PARAISO S.A.B.
228 OBRERA MIXTECOS PARAISO S.A.B.
229 OBRERA OAXACA PARAISO S.A.B.
230 PARQUE INDUSTRIAL VALLE SUR II A. ESQUER C. S.A.B.
231 PATRIMONIAL BENITO JUAREZ A. ESQUER C. S.A.B.
232 PATRIMONIO FAMILIAR PARAISO S.A.B.
233 PEDREGAL DE SANTA JULIA A. ESQUER C. S.A.B.
234 PRIMER AYUNTAMIENTO A. ESQUER C. S.A.B.
235 PRO-HOGAR PARAISO S.A.B.
236 PUEBLO BONITO PARAISO S.A.B.
237 PUENTE LA JOYA A. ESQUER C. S.A.B.
238 RANCHO LA CIMA A. ESQUER C. S.A.B.
239 REAL DE LOMA BONITA A. ESQUER C. S.A.B.
240 RESIDENCIAL EL PALMAR PARAISO S.A.B.
241 RESIDENCIAL VALLE SUR II A. ESQUER C. S.A.B.
242 ROBERTO YAHUACA A. ESQUER C. S.A.B.
243 ROBERTO YAHUACA ( ZI ) A. ESQUER C. S.A.B.
244 RUBI A. ESQUER C. S.A.B.
245 RUBI PARAISO S.A.B.
246 RUBI (VALLE DEL) PARAISO S.A.B.
247 RUBI AGUADORES PARAISO S.A.B.
248 RUBI BALCONES SECC. 1 PARAISO S.A.B.
249 RUBI BALCONES SECC. 2 PARAISO S.A.B.
250 RUBI CUMBRES PARAISO S.A.B.
251 RUBI FUNDADORES PARAISO S.A.B.
252 RUBI JARDINES PARAISO S.A.B.
253 RUBI LOMAS PARAISO S.A.B.
254 RUBI TERRAZAS PARAISO S.A.B.
255 RUBI VALLE SUR PARAISO S.A.B.
256 SALVATIERRA A. ESQUER C. S.A.B.
257 SALVATIERRA AMPLIACION A. ESQUER C. S.A.B.
258 SAN ANTONIO A. ESQUER C. S.A.B.
259 SANCHEZ DIAZ PARAISO S.A.B.
260 SIERRA PARAISO S.A.B.
261 SIMON BOLIVAR PARAISO S.A.B.
262 TEJAMEN PARAISO S.A.B.
263 TEJAMEN AMPLIACION PARAISO S.A.B.
264 TEPEYAC PARAISO S.A.B.
265 VILLEGAS PARAISO S.A.B.
266 VISTA DORADA PARAISO S.A.B.
267 VIVIENDA POPULAR PARAISO S.A.B.
268 COLINAS DEL REY PARAISO SAN ANTONIO DE LOS BUENOS
269 AGUAJE DE LA TUNA PARAISO SANCHEZ TABOADA
270 AGUAJE DE LA TUNA ( ZI ) PARAISO SANCHEZ TABOADA
271 AGUAJE DE LA TUNA 1RA SECC. PARAISO SANCHEZ TABOADA
272 AGUAJE DE LA TUNA 2A SECC. PARAISO SANCHEZ TABOADA
273 ESCONDIDA PARAISO SANCHEZ TABOADA
274 LUIS ECHEVERRIA PARAISO SANCHEZ TABOADA
275 CUESTA PARAISO SANCHEZ TABOADA
276 TANQUE AGUAJE DE LA TUNA ( ZI ) PARAISO SANCHEZ TABOADA
277 17 DE AGOSTO ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
278 ACUEDUCTO COSTA TIJUANA ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
279 ALTAMIRA ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
280 AMPLIACION AZTLAN ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
281 AMPLIACION MAZATLAN ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
282 ANGELES ROSARITO ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
283 BAJA DEL MAR ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
284 BASSO ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
285 BENITO JUAREZ ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
286 BENITO JUAREZ AMPLIACION ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
287 BRISAS DEL MAR ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
288 CARLOS SALINAS DE GORTARI ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
289 CATALINA DEL MAR ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
290 CENTRO ROSARITO ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
291 CONSTITUCION ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
292 CONSTITUCION AMPLIACION ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
293 CROSTHWAITE ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
294 HACIENDA FLORESTA DEL MAR ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
295 HERRADURA ROSARITO ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
296 HUACATAY ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
297 HUAHUATAY ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
298 LEYES DE REFORMA AMPLIACION ( ROSARITO ) ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
299 LEYES DE REFORMA ROSARITO ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
300 LIENZO CHARRO ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
301 LOMAS DE ROSARITO ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
302 LOMAS DEL DESIERTO ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
303 LOPEZ GUTIERREZ ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
304 LUCIO BLANCO ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
305 LUCIO BLANCO AMPLIACION ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
306 MACHADO NORTE ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
307 MACHADO SUR ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
308 MAGISTERIAL ROSARITO ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
309 MAZATLAN (RTO.) ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
310 MAZATLAN ROSARITO ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
311 MEXICALI ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
312 MINA ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
313 NUEVO ROSARITO ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
314 OBRERA ROSARITO ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
315 PLAN LIBERTADOR ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
316 PLAN LIBERTADOR AMPLIACION ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
317 PLAYA BLANCA ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
318 PLAYAS DE ROSARITO ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
319 PLAYAS DE SANTANDER ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
320 PREDIOS URBANOS DE LA COSTA ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
321 RANCHO DEL MAR ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
322 REAL DEL MAR ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
323 RESIDENCIAL SAN MARINO ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
324 ROSARIO ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
325 ROSARITO ESTE ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
326 SANTA ANITA ROSARITO ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
327 SANTA LUCIA ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
328 SERVERA KIRIAKIDEZ ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
329 TIJUANA ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
330 VILLAS CORONA DEL MAR ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
331 VILLAS DE SIBONEY ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
332 VISTA AZUL ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
Cant. Colonia/Fraccionamiento Distrito Delegación
1 ALEMAN A. ESQUER C. CENTRO
2 ALTAMIRA A. ESQUER C. CENTRO
3 ALTAMIRA SUR A. ESQUER C. CENTRO
4 AMERICA PARAISO CENTRO
5 BOSQUE PARAISO CENTRO
6 BUROCRATA HIPODROMO PARAISO CENTRO
7 CALETTE PARAISO CENTRO
8 CANON DE LA PEDRERA PARAISO CENTRO
9 CANON DEL SOL A. ESQUER C. CENTRO
10 CANON GUERRERO A. ESQUER C. CENTRO
11 CAÑON K A. ESQUER C. CENTRO
12 CATAVINA PARAISO CENTRO
13 CHAPULTEPEC PARAISO CENTRO
14 CHAPULTEPEC 10 PARAISO CENTRO
14 CHAPULTEPEC 10 PARAISO CENTRO
15 CHAPULTEPEC 9 PARAISO CENTRO
16 CHAPULTEPEC DOCTORES PARAISO CENTRO
17 CHAPULTEPEC ESTE PARAISO CENTRO
18 CHAPULTEPEC JARDINES PARAISO CENTRO
19 CHULA VISTA PARAISO CENTRO
20 COLINAS DE AGUA CALIENTE PARAISO CENTRO
21 CUBILLAS PARAISO CENTRO
22 CUBILLAS SUR PARAISO CENTRO
23 CUMBRES DE JUAREZ PARAISO CENTRO
24 DAVILA PARAISO CENTRO
25 GAVILONDO PARAISO CENTRO
26 GUADALAJARA PARAISO CENTRO
27 GUADALAJARA FUNDADORES PARAISO CENTRO
28 GUERRERO A. ESQUER C. CENTRO
29 HACIENDA AGUA CALIENTE PARAISO CENTRO
30 HACIENDA LINDA VISTA A. ESQUER C. CENTRO
31 HACIENDA REMOSA PARAISO CENTRO
32 HERRADURA PARAISO CENTRO
33 HERRADURA NORTE PARAISO CENTRO
34 HERRADURA SUR PARAISO CENTRO
35 HIDALGO A. ESQUER C. CENTRO
36 HIPODROMO PARAISO CENTRO
37 HIPODROMO 5 PARAISO CENTRO
38 INDEPENDENCIA A. ESQUER C. CENTRO
39 JOHNSON NORTE A. ESQUER C. CENTRO
40 JOHNSON SUR A. ESQUER C. CENTRO
41 JUAREZ PARAISO CENTRO
42 JUAREZ (CACHO) PARAISO CENTRO
43 LINDA VISTA A. ESQUER C. CENTRO
44 LOMAS DE AGUA CALIENTE PARAISO CENTRO
45 LOMAS DE AGUA CALIENTE 1 PARAISO CENTRO
46 LOMAS DE AGUA CALIENTE 3 PARAISO CENTRO
47 LOMAS DE AGUA CALIENTE 5 PARAISO CENTRO
48 LOMAS DE AGUA CALIENTE 6 PARAISO CENTRO
49 LOMAS DE LOS DOCTORES PARAISO CENTRO
50 LOMAS DEL RIO PARAISO CENTRO
51 LOMAS HIPODROMO PARAISO CENTRO
52 LOMAS HIPODROMO CAMINO REAL PARAISO CENTRO
53 MADERO PARAISO CENTRO
54 MADERO SUR PARAISO CENTRO
55 MAESTRO PARAISO CENTRO
56 MARRON PARAISO CENTRO
57 MEXICO PARAISO CENTRO
58 MORELOS A. ESQUER C. CENTRO
59 NEIDHART PARAISO CENTRO
60 OASIS PARAISO CENTRO
61 PARQUE INDUSTRIAL LA JOLLA A. ESQUER C. CENTRO
62 PIEDRERA PARAISO CENTRO
63 PLANETARIO PARAISO CENTRO
64 PUERTA DE HIERRO PARAISO CENTRO
65 RANCHO EL GRANDE PARAISO CENTRO
66 RANCHO GRANDE PARAISO CENTRO
67 RESIDENCIAL COLINAS DE CHAPULTEPEC PARAISO CENTRO
68 RINCON COLONIAL PARAISO CENTRO
69 RINCONADA DE LA CACHO PARAISO CENTRO
70 VILLA LOMAS PARAISO CENTRO
71 AZCONA A. ESQUER C. CENTRO
72 CANON YUCATAN A. ESQUER C. CENTRO
73 FRANCISCO VILLA A. ESQUER C. CENTRO
74 PROGRESO A. ESQUER C. CENTRO
75 ROMA A. ESQUER C. CENTRO
76 ROSALES A. ESQUER C. CENTRO
77 ROSAS A. ESQUER C. CENTRO
78 JERONIMO PARAISO LA MESA
79 MIRADOR LA MESA PARAISO LA MESA
80 OLIVOS PARAISO LA MESA
81 PALMAS PARAISO LA MESA
82 PARAISO PARAISO LA MESA
83 REAL DE LA ARBOLEDA PARAISO LA MESA
84 SONORA PARAISO LA MESA
85 VOLCANES PARAISO LA MESA
86 COLINAS SAN ANGEL PARAISO MESA
87 CAÑON ALACRANES A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
88 SAN ANGEL A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
89 ALBATROS A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
90 ALBERTO BUSTAMENTE A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
91 ALTOS A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
92 ANEXA LOS LAURELES ( ZI ) A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
93 ANTONIO DEL MAR ROSARITO PLAYAS DE TIJUANA
94 AZTECA A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
95 BAJA MALIBU ROSARITO PLAYAS DE TIJUANA
96 CALLEJON PALMERAS ( ZI ) A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
97 CANON DEL MATADERO A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
98 CANON TAMPICO A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
99 COLINAS DEL MEDITERRANEO A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
100 COLINAS DEL SOL A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
101 CORONA DEL MAR A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
102 CORONA ENCANTADA A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
103 COSTA CORONADO RESIDENCIAL A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
104 CUEVA A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
105 CUMBRES A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
106 CUMBRES DE INETT ( ZI ) A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
107 CUSPIDE A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
108 DIVINA PROVIDENCIA A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
109 DIVINA PROVIDENCIA II ( ZI ) A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
110 GRAN TENOCHTITLAN A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
111 GRAN TENOCHTITLAN ( ZI ) A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
112 GRANJAS ( ZI ) A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
113 GRANJAS DEL MAR ( ZI ) A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
114 GRANJAS FAMILIARES LA ESPERANZA A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
115 GRANJAS LA ESPERANZA ( ZI ) A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
116 HABITACIONAL ESTRELLA A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
117 HERRERA A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
118 JOSE GPE OSUNA MILLAN A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
119 JOSE GPE. OSUNA MILLAN ( ZI ) A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
120 LA ISLA A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
121 LADERAS DEL MAR A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
122 LAURELES A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
123 LAZARO CARDENAS A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
124 LAZARO CERDENAS 3RA. MESA A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
125 LOMAS DE TIJUANA A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
126 LOMAS DEL MAR A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
127 LOMAS DEL PACIFICO A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
128 LOMAS DEL PORVENIR A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
129 LOMAS ENCANTADAS A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
130 LOMAS MISION DEL SOL A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
131 MANUEL GUTIERREZ NAJERA A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
132 MAR VISTA A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
133 MATEO A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
134 MILENIO 2000 CORONA ENCANTADA (ZI) A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
135 MILENIO 2000 HERRADURA ( ZI ) A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
136 MILENIO 2000 I SECC ( ZI ) A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
137 MILENIO 2000 II SECC ( ZI ) A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
138 MILENIO 2000 II SECC L-2 (ZI) A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
139 MILENIO 2000 III SECC. (ZI) A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
140 MILENIO 2000 IV SECC ( ZI ) A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
141 MIRADOR A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
142 MIRADOR ( ZI ) A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
143 MIRAMAR A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
144 MISION DEL SOL A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
145 PALMERAS A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
146 PATRIOTISMO A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
147 PERLA RESIDENCIAL A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
148 PLAYAS CANTINEROS A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
149 PLAYAS CORONADO A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
150 PLAYAS COSTA AZUL A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
151 PLAYAS COSTA HERMOSA A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
152 PLAYAS DE TIJUANA A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
153 PLAYAS DE TIJUANA COSTA A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
154 PLAYAS DE TIJUANA COSTA DE ORO A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
155 PLAYAS DE TIJUANA JARDINES A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
156 PLAYAS DE TIJUANA JARDINES DEL SOL A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
157 PLAYAS DE TIJUANA MONUMENTAL A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
158 PLAYAS DE TIJUANA TRIANGULO DE ORO A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
159 PLAYAS DORADO A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
160 PLAYAS SECCION CANTINEROS ( ZI ) A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
161 PLAYAS TERRAZAS DE MENDOZA A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
162 PUESTA DEL SOL A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
163 RANCHO DURAZNO A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
164 RANCHO LAS FLORES A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
165 REAL MEDITERRANEO ROSARITO PLAYAS DE TIJUANA
166 RESIDENCIAL HACIENDA DEL MAR ROSARITO PLAYAS DE TIJUANA
167 RUIZ VALENCIA A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
168 SANTA ROSA HERRERA A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
169 SOLER A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
170 TERRAZAS DEL SOL ( ZI ) A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
171 TERRAZAS SAN BERNARDO A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
172 UNION A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
173 VILLAMAR A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
174 VISTA AL MAR A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
175 VISTA DEL PACIFICO A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
176 VISTA ENCANTADA A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
177 XICOTENCATL LEYVA ( ZI ) A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
178 XICOTENCATL LEYVA ALEMAN A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
179 XICOTENCATL LEYVA II A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
180 XICOTENCATL LEYVA MORTERA A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA
181 ALFONSO BALLESTEROS PARAISO S.A.B.
182 ANTORCHA CAMPESINA 1 A. ESQUER C. S.A.B.
183 ANTORCHA PROGRESO A. ESQUER C. S.A.B.
184 ARTESANAL A. ESQUER C. S.A.B.
185 CANADAS GRANJAS LA ES PERANZA ( ZI ) A. ESQUER C. S.A.B.
186 CANON DEL PATO A. ESQUER C. S.A.B.
187 CARRETAS A. ESQUER C. S.A.B.
188 CARRETAS ( ZI ) A. ESQUER C. S.A.B.
189 CHIHUAHUA A. ESQUER C. S.A.B.
190 CIMA A. ESQUER C. S.A.B.
191 CIUDAD JARDIN A. ESQUER C. S.A.B.
192 CORTEZ A. ESQUER C. S.A.B.
193 FAUSTO GONZALEZ A. ESQUER C. S.A.B.
194 FLORES MAGON A. ESQUER C. S.A.B.
195 FLORES MAGON ( ZI ) A. ESQUER C. S.A.B.
196 FRANCISCO ZARCO A. ESQUER C. S.A.B.
197 HACIENDA SAN JUAN A. ESQUER C. S.A.B.
198 HECTAREAS 5 Y 8 A. ESQUER C. S.A.B.
199 HEROES DE LA INDEPENDENCIA L-1 ( ZI ) A. ESQUER C. S.A.B.
200 IGNACIO RAMIREZ PARAISO S.A.B.
201 ISMAEL LLAMAS PARAISO S.A.B.
202 JARDINES DE LAS CRUCES PARAISO S.A.B.
203 JARDINES DE SAN CARLOS PARAISO S.A.B.
204 JIBARITO A. ESQUER C. S.A.B.
205 JOSE DEL RIO PARAISO S.A.B.
206 LOMA BONITA NORTE A. ESQUER C. S.A.B.
207 MANUEL PAREDES A. ESQUER C. S.A.B.
208 MANUEL PAREDES 1A SECC A. ESQUER C. S.A.B.
209 MANUEL PAREDES 2A SECC A. ESQUER C. S.A.B.
210 MANUEL PAREDES 3 SECC. A. ESQUER C. S.A.B.
211 MICHOACAN A. ESQUER C. S.A.B.
212 MILITAR PARAISO S.A.B.
213 MONTE A. ESQUER C. S.A.B.
214 MONTE SAN ANTONIO PARAISO S.A.B.
215 MONTERREY PARAISO S.A.B.
216 MONTERREY LADERAS PARAISO S.A.B.
217 MONTES OLIMPICOS A. ESQUER C. S.A.B.
218 NIÑOS HEROES A. ESQUER C. S.A.B.
219 NUEVA AURORA A. ESQUER C. S.A.B.
220 NUEVA ERA PARAISO S.A.B.
221 NUEVO MILENIO A. ESQUER C. S.A.B.
222 OASIS A. ESQUER C. S.A.B.
223 OAXACA ANGEL FERNANDEZ A. ESQUER C. S.A.B.
224 OBRERA PARAISO S.A.B.
225 OBRERA 2 PARAISO S.A.B.
226 OBRERA 3 PARAISO S.A.B.
227 OBRERA 3RA. SECC. ( ZI ) PARAISO S.A.B.
228 OBRERA MIXTECOS PARAISO S.A.B.
229 OBRERA OAXACA PARAISO S.A.B.
230 PARQUE INDUSTRIAL VALLE SUR II A. ESQUER C. S.A.B.
231 PATRIMONIAL BENITO JUAREZ A. ESQUER C. S.A.B.
232 PATRIMONIO FAMILIAR PARAISO S.A.B.
233 PEDREGAL DE SANTA JULIA A. ESQUER C. S.A.B.
234 PRIMER AYUNTAMIENTO A. ESQUER C. S.A.B.
235 PRO-HOGAR PARAISO S.A.B.
236 PUEBLO BONITO PARAISO S.A.B.
237 PUENTE LA JOYA A. ESQUER C. S.A.B.
238 RANCHO LA CIMA A. ESQUER C. S.A.B.
239 REAL DE LOMA BONITA A. ESQUER C. S.A.B.
240 RESIDENCIAL EL PALMAR PARAISO S.A.B.
241 RESIDENCIAL VALLE SUR II A. ESQUER C. S.A.B.
242 ROBERTO YAHUACA A. ESQUER C. S.A.B.
243 ROBERTO YAHUACA ( ZI ) A. ESQUER C. S.A.B.
244 RUBI A. ESQUER C. S.A.B.
245 RUBI PARAISO S.A.B.
246 RUBI (VALLE DEL) PARAISO S.A.B.
247 RUBI AGUADORES PARAISO S.A.B.
248 RUBI BALCONES SECC. 1 PARAISO S.A.B.
249 RUBI BALCONES SECC. 2 PARAISO S.A.B.
250 RUBI CUMBRES PARAISO S.A.B.
251 RUBI FUNDADORES PARAISO S.A.B.
252 RUBI JARDINES PARAISO S.A.B.
253 RUBI LOMAS PARAISO S.A.B.
254 RUBI TERRAZAS PARAISO S.A.B.
255 RUBI VALLE SUR PARAISO S.A.B.
256 SALVATIERRA A. ESQUER C. S.A.B.
257 SALVATIERRA AMPLIACION A. ESQUER C. S.A.B.
258 SAN ANTONIO A. ESQUER C. S.A.B.
259 SANCHEZ DIAZ PARAISO S.A.B.
260 SIERRA PARAISO S.A.B.
261 SIMON BOLIVAR PARAISO S.A.B.
262 TEJAMEN PARAISO S.A.B.
263 TEJAMEN AMPLIACION PARAISO S.A.B.
264 TEPEYAC PARAISO S.A.B.
265 VILLEGAS PARAISO S.A.B.
266 VISTA DORADA PARAISO S.A.B.
267 VIVIENDA POPULAR PARAISO S.A.B.
268 COLINAS DEL REY PARAISO SAN ANTONIO DE LOS BUENOS
269 AGUAJE DE LA TUNA PARAISO SANCHEZ TABOADA
270 AGUAJE DE LA TUNA ( ZI ) PARAISO SANCHEZ TABOADA
271 AGUAJE DE LA TUNA 1RA SECC. PARAISO SANCHEZ TABOADA
272 AGUAJE DE LA TUNA 2A SECC. PARAISO SANCHEZ TABOADA
273 ESCONDIDA PARAISO SANCHEZ TABOADA
274 LUIS ECHEVERRIA PARAISO SANCHEZ TABOADA
275 CUESTA PARAISO SANCHEZ TABOADA
276 TANQUE AGUAJE DE LA TUNA ( ZI ) PARAISO SANCHEZ TABOADA
277 17 DE AGOSTO ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
278 ACUEDUCTO COSTA TIJUANA ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
279 ALTAMIRA ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
280 AMPLIACION AZTLAN ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
281 AMPLIACION MAZATLAN ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
282 ANGELES ROSARITO ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
283 BAJA DEL MAR ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
284 BASSO ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
285 BENITO JUAREZ ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
286 BENITO JUAREZ AMPLIACION ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
287 BRISAS DEL MAR ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
288 CARLOS SALINAS DE GORTARI ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
289 CATALINA DEL MAR ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
290 CENTRO ROSARITO ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
291 CONSTITUCION ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
292 CONSTITUCION AMPLIACION ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
293 CROSTHWAITE ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
294 HACIENDA FLORESTA DEL MAR ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
295 HERRADURA ROSARITO ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
296 HUACATAY ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
297 HUAHUATAY ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
298 LEYES DE REFORMA AMPLIACION ( ROSARITO ) ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
299 LEYES DE REFORMA ROSARITO ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
300 LIENZO CHARRO ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
301 LOMAS DE ROSARITO ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
302 LOMAS DEL DESIERTO ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
303 LOPEZ GUTIERREZ ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
304 LUCIO BLANCO ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
305 LUCIO BLANCO AMPLIACION ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
306 MACHADO NORTE ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
307 MACHADO SUR ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
308 MAGISTERIAL ROSARITO ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
309 MAZATLAN (RTO.) ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
310 MAZATLAN ROSARITO ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
311 MEXICALI ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
312 MINA ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
313 NUEVO ROSARITO ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
314 OBRERA ROSARITO ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
315 PLAN LIBERTADOR ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
316 PLAN LIBERTADOR AMPLIACION ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
317 PLAYA BLANCA ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
318 PLAYAS DE ROSARITO ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
319 PLAYAS DE SANTANDER ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
320 PREDIOS URBANOS DE LA COSTA ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
321 RANCHO DEL MAR ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
322 REAL DEL MAR ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
323 RESIDENCIAL SAN MARINO ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
324 ROSARIO ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
325 ROSARITO ESTE ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
326 SANTA ANITA ROSARITO ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
327 SANTA LUCIA ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
328 SERVERA KIRIAKIDEZ ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
329 TIJUANA ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
330 VILLAS CORONA DEL MAR ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
331 VILLAS DE SIBONEY ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO
332 VISTA AZUL ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO