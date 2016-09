Lista de colonias afectadas por el corte de agua de la Cespt

TIJUANA, Baja California(GH)

Consulte aquí el listado de las 332 colonias que serán afectadas por el corte de agua anunciado por la Cespt, que iniciará el próximo 8 de septiembre.



Cant. Colonia/Fraccionamiento Distrito Delegación



1 ALEMAN A. ESQUER C. CENTRO

2 ALTAMIRA A. ESQUER C. CENTRO

3 ALTAMIRA SUR A. ESQUER C. CENTRO

4 AMERICA PARAISO CENTRO

5 BOSQUE PARAISO CENTRO

6 BUROCRATA HIPODROMO PARAISO CENTRO

7 CALETTE PARAISO CENTRO

8 CANON DE LA PEDRERA PARAISO CENTRO

9 CANON DEL SOL A. ESQUER C. CENTRO

10 CANON GUERRERO A. ESQUER C. CENTRO

11 CAÑON K A. ESQUER C. CENTRO

12 CATAVINA PARAISO CENTRO

13 CHAPULTEPEC PARAISO CENTRO

14 CHAPULTEPEC 10 PARAISO CENTRO

14 CHAPULTEPEC 10 PARAISO CENTRO

15 CHAPULTEPEC 9 PARAISO CENTRO

16 CHAPULTEPEC DOCTORES PARAISO CENTRO

17 CHAPULTEPEC ESTE PARAISO CENTRO

18 CHAPULTEPEC JARDINES PARAISO CENTRO

19 CHULA VISTA PARAISO CENTRO

20 COLINAS DE AGUA CALIENTE PARAISO CENTRO

21 CUBILLAS PARAISO CENTRO

22 CUBILLAS SUR PARAISO CENTRO

23 CUMBRES DE JUAREZ PARAISO CENTRO

24 DAVILA PARAISO CENTRO

25 GAVILONDO PARAISO CENTRO

26 GUADALAJARA PARAISO CENTRO

27 GUADALAJARA FUNDADORES PARAISO CENTRO

28 GUERRERO A. ESQUER C. CENTRO

29 HACIENDA AGUA CALIENTE PARAISO CENTRO

30 HACIENDA LINDA VISTA A. ESQUER C. CENTRO

31 HACIENDA REMOSA PARAISO CENTRO

32 HERRADURA PARAISO CENTRO

33 HERRADURA NORTE PARAISO CENTRO

34 HERRADURA SUR PARAISO CENTRO

35 HIDALGO A. ESQUER C. CENTRO

36 HIPODROMO PARAISO CENTRO

37 HIPODROMO 5 PARAISO CENTRO

38 INDEPENDENCIA A. ESQUER C. CENTRO

39 JOHNSON NORTE A. ESQUER C. CENTRO

40 JOHNSON SUR A. ESQUER C. CENTRO

41 JUAREZ PARAISO CENTRO

42 JUAREZ (CACHO) PARAISO CENTRO

43 LINDA VISTA A. ESQUER C. CENTRO

44 LOMAS DE AGUA CALIENTE PARAISO CENTRO

45 LOMAS DE AGUA CALIENTE 1 PARAISO CENTRO

46 LOMAS DE AGUA CALIENTE 3 PARAISO CENTRO

47 LOMAS DE AGUA CALIENTE 5 PARAISO CENTRO

48 LOMAS DE AGUA CALIENTE 6 PARAISO CENTRO

49 LOMAS DE LOS DOCTORES PARAISO CENTRO

50 LOMAS DEL RIO PARAISO CENTRO

51 LOMAS HIPODROMO PARAISO CENTRO

52 LOMAS HIPODROMO CAMINO REAL PARAISO CENTRO

53 MADERO PARAISO CENTRO

54 MADERO SUR PARAISO CENTRO

55 MAESTRO PARAISO CENTRO

56 MARRON PARAISO CENTRO

57 MEXICO PARAISO CENTRO

58 MORELOS A. ESQUER C. CENTRO

59 NEIDHART PARAISO CENTRO

60 OASIS PARAISO CENTRO

61 PARQUE INDUSTRIAL LA JOLLA A. ESQUER C. CENTRO

62 PIEDRERA PARAISO CENTRO

63 PLANETARIO PARAISO CENTRO

64 PUERTA DE HIERRO PARAISO CENTRO

65 RANCHO EL GRANDE PARAISO CENTRO

66 RANCHO GRANDE PARAISO CENTRO

67 RESIDENCIAL COLINAS DE CHAPULTEPEC PARAISO CENTRO

68 RINCON COLONIAL PARAISO CENTRO

69 RINCONADA DE LA CACHO PARAISO CENTRO

70 VILLA LOMAS PARAISO CENTRO

71 AZCONA A. ESQUER C. CENTRO

72 CANON YUCATAN A. ESQUER C. CENTRO

73 FRANCISCO VILLA A. ESQUER C. CENTRO

74 PROGRESO A. ESQUER C. CENTRO

75 ROMA A. ESQUER C. CENTRO

76 ROSALES A. ESQUER C. CENTRO

77 ROSAS A. ESQUER C. CENTRO

78 JERONIMO PARAISO LA MESA

79 MIRADOR LA MESA PARAISO LA MESA

80 OLIVOS PARAISO LA MESA

81 PALMAS PARAISO LA MESA

82 PARAISO PARAISO LA MESA

83 REAL DE LA ARBOLEDA PARAISO LA MESA

84 SONORA PARAISO LA MESA

85 VOLCANES PARAISO LA MESA

86 COLINAS SAN ANGEL PARAISO MESA

87 CAÑON ALACRANES A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

88 SAN ANGEL A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

89 ALBATROS A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

90 ALBERTO BUSTAMENTE A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

91 ALTOS A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

92 ANEXA LOS LAURELES ( ZI ) A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

93 ANTONIO DEL MAR ROSARITO PLAYAS DE TIJUANA

94 AZTECA A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

95 BAJA MALIBU ROSARITO PLAYAS DE TIJUANA

96 CALLEJON PALMERAS ( ZI ) A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

97 CANON DEL MATADERO A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

98 CANON TAMPICO A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

99 COLINAS DEL MEDITERRANEO A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

100 COLINAS DEL SOL A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

101 CORONA DEL MAR A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

102 CORONA ENCANTADA A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

103 COSTA CORONADO RESIDENCIAL A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

104 CUEVA A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

105 CUMBRES A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

106 CUMBRES DE INETT ( ZI ) A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

107 CUSPIDE A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

108 DIVINA PROVIDENCIA A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

109 DIVINA PROVIDENCIA II ( ZI ) A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

110 GRAN TENOCHTITLAN A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

111 GRAN TENOCHTITLAN ( ZI ) A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

112 GRANJAS ( ZI ) A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

113 GRANJAS DEL MAR ( ZI ) A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

114 GRANJAS FAMILIARES LA ESPERANZA A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

115 GRANJAS LA ESPERANZA ( ZI ) A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

116 HABITACIONAL ESTRELLA A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

117 HERRERA A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

118 JOSE GPE OSUNA MILLAN A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

119 JOSE GPE. OSUNA MILLAN ( ZI ) A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

120 LA ISLA A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

121 LADERAS DEL MAR A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

122 LAURELES A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

123 LAZARO CARDENAS A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

124 LAZARO CERDENAS 3RA. MESA A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

125 LOMAS DE TIJUANA A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

126 LOMAS DEL MAR A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

127 LOMAS DEL PACIFICO A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

128 LOMAS DEL PORVENIR A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

129 LOMAS ENCANTADAS A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

130 LOMAS MISION DEL SOL A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

131 MANUEL GUTIERREZ NAJERA A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

132 MAR VISTA A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

133 MATEO A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

134 MILENIO 2000 CORONA ENCANTADA (ZI) A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

135 MILENIO 2000 HERRADURA ( ZI ) A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

136 MILENIO 2000 I SECC ( ZI ) A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

137 MILENIO 2000 II SECC ( ZI ) A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

138 MILENIO 2000 II SECC L-2 (ZI) A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

139 MILENIO 2000 III SECC. (ZI) A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

140 MILENIO 2000 IV SECC ( ZI ) A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

141 MIRADOR A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

142 MIRADOR ( ZI ) A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

143 MIRAMAR A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

144 MISION DEL SOL A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

145 PALMERAS A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

146 PATRIOTISMO A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

147 PERLA RESIDENCIAL A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

148 PLAYAS CANTINEROS A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

149 PLAYAS CORONADO A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

150 PLAYAS COSTA AZUL A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

151 PLAYAS COSTA HERMOSA A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

152 PLAYAS DE TIJUANA A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

153 PLAYAS DE TIJUANA COSTA A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

154 PLAYAS DE TIJUANA COSTA DE ORO A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

155 PLAYAS DE TIJUANA JARDINES A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

156 PLAYAS DE TIJUANA JARDINES DEL SOL A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

157 PLAYAS DE TIJUANA MONUMENTAL A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

158 PLAYAS DE TIJUANA TRIANGULO DE ORO A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

159 PLAYAS DORADO A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

160 PLAYAS SECCION CANTINEROS ( ZI ) A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

161 PLAYAS TERRAZAS DE MENDOZA A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

162 PUESTA DEL SOL A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

163 RANCHO DURAZNO A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

164 RANCHO LAS FLORES A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

165 REAL MEDITERRANEO ROSARITO PLAYAS DE TIJUANA

166 RESIDENCIAL HACIENDA DEL MAR ROSARITO PLAYAS DE TIJUANA

167 RUIZ VALENCIA A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

168 SANTA ROSA HERRERA A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

169 SOLER A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

170 TERRAZAS DEL SOL ( ZI ) A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

171 TERRAZAS SAN BERNARDO A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

172 UNION A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

173 VILLAMAR A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

174 VISTA AL MAR A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

175 VISTA DEL PACIFICO A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

176 VISTA ENCANTADA A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

177 XICOTENCATL LEYVA ( ZI ) A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

178 XICOTENCATL LEYVA ALEMAN A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

179 XICOTENCATL LEYVA II A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

180 XICOTENCATL LEYVA MORTERA A. ESQUER C. PLAYAS DE TIJUANA

181 ALFONSO BALLESTEROS PARAISO S.A.B.

182 ANTORCHA CAMPESINA 1 A. ESQUER C. S.A.B.

183 ANTORCHA PROGRESO A. ESQUER C. S.A.B.

184 ARTESANAL A. ESQUER C. S.A.B.

185 CANADAS GRANJAS LA ES PERANZA ( ZI ) A. ESQUER C. S.A.B.

186 CANON DEL PATO A. ESQUER C. S.A.B.

187 CARRETAS A. ESQUER C. S.A.B.

188 CARRETAS ( ZI ) A. ESQUER C. S.A.B.

189 CHIHUAHUA A. ESQUER C. S.A.B.

190 CIMA A. ESQUER C. S.A.B.

191 CIUDAD JARDIN A. ESQUER C. S.A.B.

192 CORTEZ A. ESQUER C. S.A.B.

193 FAUSTO GONZALEZ A. ESQUER C. S.A.B.

194 FLORES MAGON A. ESQUER C. S.A.B.

195 FLORES MAGON ( ZI ) A. ESQUER C. S.A.B.

196 FRANCISCO ZARCO A. ESQUER C. S.A.B.

197 HACIENDA SAN JUAN A. ESQUER C. S.A.B.

198 HECTAREAS 5 Y 8 A. ESQUER C. S.A.B.

199 HEROES DE LA INDEPENDENCIA L-1 ( ZI ) A. ESQUER C. S.A.B.

200 IGNACIO RAMIREZ PARAISO S.A.B.

201 ISMAEL LLAMAS PARAISO S.A.B.

202 JARDINES DE LAS CRUCES PARAISO S.A.B.

203 JARDINES DE SAN CARLOS PARAISO S.A.B.

204 JIBARITO A. ESQUER C. S.A.B.

205 JOSE DEL RIO PARAISO S.A.B.

206 LOMA BONITA NORTE A. ESQUER C. S.A.B.

207 MANUEL PAREDES A. ESQUER C. S.A.B.

208 MANUEL PAREDES 1A SECC A. ESQUER C. S.A.B.

209 MANUEL PAREDES 2A SECC A. ESQUER C. S.A.B.

210 MANUEL PAREDES 3 SECC. A. ESQUER C. S.A.B.

211 MICHOACAN A. ESQUER C. S.A.B.

212 MILITAR PARAISO S.A.B.

213 MONTE A. ESQUER C. S.A.B.

214 MONTE SAN ANTONIO PARAISO S.A.B.

215 MONTERREY PARAISO S.A.B.

216 MONTERREY LADERAS PARAISO S.A.B.

217 MONTES OLIMPICOS A. ESQUER C. S.A.B.

218 NIÑOS HEROES A. ESQUER C. S.A.B.

219 NUEVA AURORA A. ESQUER C. S.A.B.

220 NUEVA ERA PARAISO S.A.B.

221 NUEVO MILENIO A. ESQUER C. S.A.B.

222 OASIS A. ESQUER C. S.A.B.

223 OAXACA ANGEL FERNANDEZ A. ESQUER C. S.A.B.

224 OBRERA PARAISO S.A.B.

225 OBRERA 2 PARAISO S.A.B.

226 OBRERA 3 PARAISO S.A.B.

227 OBRERA 3RA. SECC. ( ZI ) PARAISO S.A.B.

228 OBRERA MIXTECOS PARAISO S.A.B.

229 OBRERA OAXACA PARAISO S.A.B.

230 PARQUE INDUSTRIAL VALLE SUR II A. ESQUER C. S.A.B.

231 PATRIMONIAL BENITO JUAREZ A. ESQUER C. S.A.B.

232 PATRIMONIO FAMILIAR PARAISO S.A.B.

233 PEDREGAL DE SANTA JULIA A. ESQUER C. S.A.B.

234 PRIMER AYUNTAMIENTO A. ESQUER C. S.A.B.

235 PRO-HOGAR PARAISO S.A.B.

236 PUEBLO BONITO PARAISO S.A.B.

237 PUENTE LA JOYA A. ESQUER C. S.A.B.

238 RANCHO LA CIMA A. ESQUER C. S.A.B.

239 REAL DE LOMA BONITA A. ESQUER C. S.A.B.

240 RESIDENCIAL EL PALMAR PARAISO S.A.B.

241 RESIDENCIAL VALLE SUR II A. ESQUER C. S.A.B.

242 ROBERTO YAHUACA A. ESQUER C. S.A.B.

243 ROBERTO YAHUACA ( ZI ) A. ESQUER C. S.A.B.

244 RUBI A. ESQUER C. S.A.B.

245 RUBI PARAISO S.A.B.

246 RUBI (VALLE DEL) PARAISO S.A.B.

247 RUBI AGUADORES PARAISO S.A.B.

248 RUBI BALCONES SECC. 1 PARAISO S.A.B.

249 RUBI BALCONES SECC. 2 PARAISO S.A.B.

250 RUBI CUMBRES PARAISO S.A.B.

251 RUBI FUNDADORES PARAISO S.A.B.

252 RUBI JARDINES PARAISO S.A.B.

253 RUBI LOMAS PARAISO S.A.B.

254 RUBI TERRAZAS PARAISO S.A.B.

255 RUBI VALLE SUR PARAISO S.A.B.

256 SALVATIERRA A. ESQUER C. S.A.B.

257 SALVATIERRA AMPLIACION A. ESQUER C. S.A.B.

258 SAN ANTONIO A. ESQUER C. S.A.B.

259 SANCHEZ DIAZ PARAISO S.A.B.

260 SIERRA PARAISO S.A.B.

261 SIMON BOLIVAR PARAISO S.A.B.

262 TEJAMEN PARAISO S.A.B.

263 TEJAMEN AMPLIACION PARAISO S.A.B.

264 TEPEYAC PARAISO S.A.B.

265 VILLEGAS PARAISO S.A.B.

266 VISTA DORADA PARAISO S.A.B.

267 VIVIENDA POPULAR PARAISO S.A.B.

268 COLINAS DEL REY PARAISO SAN ANTONIO DE LOS BUENOS

269 AGUAJE DE LA TUNA PARAISO SANCHEZ TABOADA

270 AGUAJE DE LA TUNA ( ZI ) PARAISO SANCHEZ TABOADA

271 AGUAJE DE LA TUNA 1RA SECC. PARAISO SANCHEZ TABOADA

272 AGUAJE DE LA TUNA 2A SECC. PARAISO SANCHEZ TABOADA

273 ESCONDIDA PARAISO SANCHEZ TABOADA

274 LUIS ECHEVERRIA PARAISO SANCHEZ TABOADA

275 CUESTA PARAISO SANCHEZ TABOADA

276 TANQUE AGUAJE DE LA TUNA ( ZI ) PARAISO SANCHEZ TABOADA

277 17 DE AGOSTO ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO

278 ACUEDUCTO COSTA TIJUANA ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO

279 ALTAMIRA ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO

280 AMPLIACION AZTLAN ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO

281 AMPLIACION MAZATLAN ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO

282 ANGELES ROSARITO ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO

283 BAJA DEL MAR ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO

284 BASSO ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO

285 BENITO JUAREZ ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO

286 BENITO JUAREZ AMPLIACION ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO

287 BRISAS DEL MAR ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO

288 CARLOS SALINAS DE GORTARI ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO

289 CATALINA DEL MAR ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO

290 CENTRO ROSARITO ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO

291 CONSTITUCION ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO

292 CONSTITUCION AMPLIACION ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO

293 CROSTHWAITE ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO

294 HACIENDA FLORESTA DEL MAR ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO

295 HERRADURA ROSARITO ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO

296 HUACATAY ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO

297 HUAHUATAY ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO

298 LEYES DE REFORMA AMPLIACION ( ROSARITO ) ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO

299 LEYES DE REFORMA ROSARITO ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO

300 LIENZO CHARRO ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO

301 LOMAS DE ROSARITO ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO

302 LOMAS DEL DESIERTO ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO

303 LOPEZ GUTIERREZ ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO

304 LUCIO BLANCO ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO

305 LUCIO BLANCO AMPLIACION ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO

306 MACHADO NORTE ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO

307 MACHADO SUR ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO

308 MAGISTERIAL ROSARITO ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO

309 MAZATLAN (RTO.) ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO

310 MAZATLAN ROSARITO ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO

311 MEXICALI ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO

312 MINA ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO

313 NUEVO ROSARITO ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO

314 OBRERA ROSARITO ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO

315 PLAN LIBERTADOR ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO

316 PLAN LIBERTADOR AMPLIACION ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO

317 PLAYA BLANCA ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO

318 PLAYAS DE ROSARITO ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO

319 PLAYAS DE SANTANDER ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO

320 PREDIOS URBANOS DE LA COSTA ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO

321 RANCHO DEL MAR ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO

322 REAL DEL MAR ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO

323 RESIDENCIAL SAN MARINO ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO

324 ROSARIO ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO

325 ROSARITO ESTE ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO

326 SANTA ANITA ROSARITO ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO

327 SANTA LUCIA ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO

328 SERVERA KIRIAKIDEZ ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO

329 TIJUANA ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO

330 VILLAS CORONA DEL MAR ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO

331 VILLAS DE SIBONEY ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO

332 VISTA AZUL ROSARITO PLAYAS DE ROSARITO