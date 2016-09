Confirma TJEBC triunfo de Juan Manuel Gastélum

MEXICALI, Baja California(GH)

El Tribunal de Justicia Electoral de Baja California (Tjebc) desechó las solicitudes de nulidad de la elección por el Ayuntamiento de Tijuana, confirmando así la victoria del panista Juan Manuel Gastélum Buenrostro.



Tras un debate de casi 3 horas se decidió confirmar la declaración de validez y la constancia de mayoría entregada a la planilla de Munícipes de Tijuana con dos votos a favor y uno en contra.



Fueron un total de cuatro expedientes los que se analizaron por parte de los magistrados electorales, los cuales fueron acumulados debido a la similitud de los actos impugnados.



Las resoluciones, ponencias del magistrado presidente Martín Ríos Garay, desglosaba los distintos agravios señalados por los partidos políticos.



Primero se resolvieron los interpuestos por el PRI, declarando infundado el agravio con respecto al resultado de la elección, ya que no se transgredía el principio de certeza de la misma.



Se calificaron como inoperantes las denuncias de violaciones e irregularidades realizadas en los cómputos distritales, al ser presentadas bajo argumentos genéricos y sin fundamentos.



Tanto PRI, PES y el Partido Peninsular de las Californias, señalaron que hubo violaciones a los principios constitucionales que rigen a los órganos electorales.



Particularmente el PES expuso que hubo irregularidades en la sesión de cómputos distritales, ya que el sistema falló, el cómputo se interrumpió y que la videograbación de la sesión se bloqueó.



Todas estas afirmaciones fueron calificadas como inoperantes porque no contaban con un respaldo y elementos de prueba para confirmar los hechos.



La libra el Distrito 11

Otra de las impugnaciones desechadas fue la realizada por el PRI contra el Consejo Distrital 11, donde se señaló que existió una violación a la cadena de custodia de los paquetes electorales.



El motivo de su desechamiento fue que no quedó demostrada esta violación con causales de modo, tiempo y lugar.



La presunta sustracción de 99 paquetes electorales del Consejo Distrital 11 también fue rechazada debido a que no se encontró una comprobación plena de que hubo manipulación de los paquetes electorales por personas no registradas.



Sin embargo, esta decisión no modificaba el resultado de la elección, por lo que se confirmaba la declaración de validez y la entrega de constancia de mayoría a la planilla de Munícipes de Tijuana.



A favor de nulidad

El magistrado Leobardo Loaiza Cervantes se mostró en desacuerdo con la resolución presentada ante el pleno del Tribunal.



Manifestó que era necesario llamar a una elección extraordinaria al haber elementos de prueba graves que vulneraban la elección durante los cómputos distritales.



Señaló que la autoridad electoral no se apegó a la normativa que la rige y que la decisión tomada por el Tribunal no reflejaba la voluntad ciudadana.



Tras esto, enlistó varias de las irregularidades presentadas por los partidos políticos y dio su punto de vista del por qué debían considerarse para declarar la nulidad de la elección.



Entre ellas indicó que no se hizo una revisión detallada, minuciosa e integral del expediente, así como que las firmas de los consejeros distritales eran notoriamente distintas en las documentales presentadas.



Ríos Garay respondió que el Tjebc no era una Fiscalía ni Unidad Investigadora y que solamente se dedicaban a resolver con base en los elementos de prueba presentados.



Finalmente, la magistrada Elba Regina Jiménez Castillo se mostró partidaria del proyecto presentado, por lo que fue aprobado por mayoría.