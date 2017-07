Autoridades escolares deben permitir reprobar a los estudiantes

TIJUANA, Baja California(GH)

Las autoridades escolares deben permitir a los profesores reprobar a sus estudiantes de primaria y secundaria, de esta manera se solucionaría el bajo desempeño educativo.



Fue lo que el experto matemático José Andalón, fundador del canal educativo Math2me, propuso para mejorar los conocimientos de los alumnos.





“Si al profesor no le dan la libertad y el poder para manejar su grupo con base a lo que está viendo, creo que están fallando. Si al profesor no le permiten dar la calificación real a sus alumnos porque, por ejemplo, si sacaron 3 esa calificación no existe para el sistema y entonces les tiene que poner 6 como mínimo”, declaró Andalón.



Respecto al Nuevo Modelo Educativo, el cual está enfocado a Español y Matemáticas, el experto opinó que:



“No importa qué modelo o reforma sea. Lo primero que hay que hacer es confirmar que los estudiantes entiendan los conceptos básicos y poner un compromiso, entre la familia, el profesor y la institución”.



Asimismo, agregó que los alumnos que no cumplan con sus tareas escolares deben tener un castigo, pues eso los obligaría a realizarlas.



“Creo que ahí empezaríamos a reparar los errores de los alumnos, porque a veces critican al maestro de que no saben, pero ése es un problema de todos. Los padres deben estar involucrados en la educación de sus hijos”, pidió José Andalón.



Y añadió que las autoridades deben reflexionar sobre la suspensión de clases en días festivos, sobre todo, en el mes de mayo, pues eso quita tiempo para impartir clases.



Cabe mencionar que Math2me es un programa de matemáticas en un reconocido canal de videos sobre explicaciones de diversos temas desde nivel primaria hasta tronco común de universidad.



Asimismo, este proyecto ha motivo al estudiante en el aprendizaje a través de trucos, retos, curiosidades y reportajes motivacionales sobre el uso de las matemáticas en diversos campos de la vida.



Recientemente Math2me recibió el “Botón de Oro” por alcanzar un millón de suscriptore. Para mayor información consultar la página www.youtube.com/math2me