Se van 'amarillos' y llegan otros taxis a la línea

TIJUANA, Baja California(GH)

Luego de ser cancelados nueve sitios del gremio de taxis amarillos en la Garita de San Ysidro y Chaparral, ahora taxis libres y ejecutivos se instalaron en el lugar.



Los cambios iniciaron desde el sábado, luego que choferes “amarillos” la madruga del mismo día atacaron a golpes a varios turistas, los cuales necesitaron hospitalización y cirugía.



Todavía se puede notar la presencia de policías de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) e inspectores de la Dirección de Vialidad y Transporte.



Además en el lugar había más de diez patrullas, la Unidad Blindada de Asalto y personal de la Grupo de Operaciones Especiales, aun con dicha presencia taxis libres de franja verde y anaranjada se encuentran haciendo sitio en la Garita de San Ysidro.



Después de cinco días de haberse registrado los ataques, el alcalde Juan Manuel Gastélum Buenrostro acudió a supervisar los trabajos en el lugar.



En recientes fechas el titular de la Dirección de Vialidad y Transporte, Javier Salas Espinoza, declaró que solamente los que tienen permiso para poder hacer sitio en diferentes puntos de la ciudad son los taxis libres con franja verde.



‘Obstruyen trabajo de taxistas’

El taxista libre Manuel Salvador Rivas Herrera denunció que durante el martes y miércoles de la presente semana inspectores municipales no les permiten cargar pasaje en dicho lugar si no forman parte de cuatro agrupaciones (Super Taxis, Taxis Ejecutivos y B Seguros).



“Habemos taxis que no estamos añadidos a una agrupación y tenemos el derecho de entrar, el día de ayer y hoy no nos dejan ingresar, si una unidad que no pertenece a esas agrupaciones para recoger gente, no te dejan entrar, te desvían”, declaró.



La única forma en que pueden llegar al lugar es para dejar pasaje pero no pueden ofrecer el servicio.



Pidió a las autoridades que les dejen trabajar ya que de nada sirvió que retiraran al gremio amarillo si favorecerán solamente a un pequeño sector del transporte público.



Aseguró que cuenta con toda su documentación en regla para poder trabajar (presentó el examen antidoping, tarjeta de circulación, revisión mecánica, seguro y licencia vigente).



Piden apoyo a gremios

Por su parte, el secretario de Gobierno Municipal, Raúl Felipe Luévano Ruiz, reconoció que convocaron a cuatro empresas transportistas entre libre y ejecutivos para que se continuara dando el servicio con la cancelación tan rápida de los sitios el pasado lunes.



“Taxis libres, ejecutivos y Uber, puedan participar en forma ordenada, está abierto para que lo puedan hacer no es exclusivo para alguien en específico”, manifestó.



La autoridad presente en la zona es preventiva y para que no se inicie un desorden como pudiera darse y respeten los lugares de ascenso y descenso.



Agradece Alcalde apoyo de ‘amarillos’en su campaña



Juan Manuel Gastélum Buenrostro agradeció el apoyo del gremio de taxis amarillos durante su campaña electoral, pero aseguró no respaldar los actos irregulares cometidos por parte de algunos de sus choferes.



El Alcalde reconoció que María de la Luz Morales Rico, regidora suplente por Acción Nacional y quien es socia de los “amarillos”, no está en funciones.



Indicó que los operativos no van dirigidos contra alguien específicamente, sino es en beneficio de Tijuana, para que sean los ciudadanos quienes decidan el transporte que van a utilizar.



El primer edil dijo confiar en que el fundamento jurídico presentada por el Municipio sea suficientemente fuerte para cancelar los sitios y no sean tumbados en tribunales.



Expuso que ya existe el antecedente con la autoridad administrativa, en particular con Flora Arguilez Robert, magistrada del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, quien ha permitido abrir una cervecería y un relleno sanitario que habían sido clausurados, poniendo anuencias para septiembre y enero respectivamente.



“Espero que esta señora no vaya a salir con una resolución absurda como la de los dos casos que les planteo”, puntualizó.